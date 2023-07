Un iconico maglione di Lady Diana va all’asta da Sotheby’s

Giugno 1981. Una giovanissima Diana Spencer partecipa a una delle partite di polo estive del Principe Carlo. Ha tutti i riflettori addosso, la neo-fidanzata, e così il suo outfit fa il giro del mondo, da un polo all’altro, una rivista patinata dopo l’altra del passaparola mediatico. È un maglione rosso decorato con un motivo a pecorelle bianche e nere l’argomento di discussione. Uno dei primi capi creati da Sally Muir e Joanna Osborne, per la precisione, le fondatrici del marchio Warm & Wonderful. Ed eccolo: a distanza di oltre 40 anni, quel capo iconico, chiacchierato tra media globali e critici di moda – comparso anche nella serie “The Crown” indossato dall’attrice Emma Corrin – approda per la prima volta sul mercato. A venderlo è Sotheby’s New York, in un’asta online dal 31 agosto al 14 settembre. La stima? Una cifra compresa tra 50.000 e 80.000 dollari (40.000-70.000 sterline).

La storia è questa. Poche settimane dopo la famigerata partita di polo, Muir e Osborne ricevettero una lettera ufficiale da Buckingham Palace in cui si spiegava gentilmente che Diana avesse danneggiato il suo amatissimo maglione di pecora, chiedendone una riparazione o una sostituzione. Un nuovo maglione fu interamente lavorato a maglia e gli stilisti ricevettero in seguito un’ulteriore corrispondenza da Palazzo: una lettera di ringraziamento da parte del segretario privato di Diana, Oliver Everett CVO. Ed ecco la svolta: «Lo scorso marzo, mentre rovistavamo in soffitta alla ricerca di un vecchio modello, abbiamo notato una piccola scatola», raccontano i due stilisti. «All’interno, nascosto accanto a un copriletto di cotone, c’era il maglione di pecora rossa originale di Diana del 1981. Ora, a distanza di quasi quarant’anni, questo maglione a pecorelle unico nel suo genere è pronto per arrivare nelle mani di un fortunato collezionista».

Un capo iconico, che non a caso fa il suo debutto sul mercato tra i lotti dell’incanto Fashion Icons di Sotheby’s, proprio durante la New York Fashion Week. Non sono mancate – come spesso è accaduto per la figura di Lady Diana – le ipotesi, a tratti morbose, sul significato di quella fantasia così particolare, la pecora ricamata sul maglione. Forse un riferimento alla pecora nera, solitaria, in relazione al suo complesso rapporto con la Famiglia Reale. Qualcuno collega l’animale alla storia agricola britannica, a una celebrazione della vita di campagna. In generale, le pecore sono spesso assimilate ai concetti di innocenza, gentilezza e purezza, associazioni che si allineano al comportamento compassionevole e gentile di Diana e al suo ruolo di filantropa.

Quello che è certo è che la comparsa del maglione con la pecora durante la partita di polo, in un momento in cui tuti gli occhi dei media erano puntati sulla famiglia reale, abbia cambiato per sempre le sorti del marchio Warm & Wonderful. «Con nostro grande stupore», raccontano le fondatrici, «la prima volta che abbiamo saputo che Lady Diana Spencer indossava il maglione è stata quando l’abbiamo vista sulla prima pagina di uno dei giornali della domenica. La sua influenza ha avuto un impatto quasi immediato, portando a un’impennata di vendite e di vendite e di sensibilizzazione del pubblico nei confronti del nostro piccolo marchio, per il quale saremo per sempre grati».