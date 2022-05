Vezzoli e Fedez, rimandata l’asta benefica a sostegno di TOG

I protagonisti: Francesco Vezzoli e Fedez, immortalati nella doppia scultura dal titolo IL PESSIMISTA NARCISISTA o IL NARCISISTA PESSIMISTA (2021). «Una iper-espressività alla Franz Xaver Messerschmidt», per usare le parole degli organizzatori, «che sottolinea la dualità della celebrità, sempre sospesa tra sfera pubblica e sfera privata». L’obiettivo: il sostegno alla Fondazione Together To Go (TOG), al suo centro specializzato nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Il mezzo: un’asta di beneficenza (su invito), in collaborazione con Sotheby’s e Triennale di Milano, il cui ricavato si aggiungerà a parte dei proventi dell’album Disumano di Fedez.

«Quando Francesco Vezzoli e Fedez ci hanno contattato per coinvolgerci in questo progetto», racconta Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano, «abbiamo aderito subito con entusiasmo». E ancora: «Siamo felici di aver esposto la nuova scultura di uno dei grandi artisti della contemporaneità – che è entrata in dialogo con l’architettura del Palazzo dell’Arte – e di poter contribuire al progetto di charity, promosso da Fedez in favore della fondazione multidisciplinare TOG».

Ed ecco che una figura nota, polarizzante, divisiva come Fedez diventa soggetto imprescindibile per l’opera di Francesco Vezzoli, che rielabora a suo modo l’arte antica – fatta di nobili, santi e imperatori – e dà vita con il marmo ai nuovi volti della celebrità. Ai nuovi idoli, agli oggetti di amore, di odio, di lusinghe, di controversa, morbosa ammirazione. La stima della scultura? Attualmente, non pervenuta. Nel 2020, alla Contemporary Art di Sotheby’s, L’Italia siamo noi – Omaggio a Lucio Fontana di Vezzoli toccava quota € 87,500, a partire da una valutazione di € 20,000-80,000 (anche in quel caso, il ricavato andava in beneficenza, a favore della ricerca sul Covid-19). Il record assoluto dell’artista: ad oggi, la fotografia Colette Embroidered Gigi, che nel 2010 raggiungeva a Londra il tetto di £ 217.250 (€ 247.143). Appuntamento a stasera, alla Triennale di Milano, ore 18:30, per scoprire gli esiti migliori del narcisismo-pessimismo italiano*. E viceversa.

*Aggiornamento: a causa di alcuni casi di positività al Covid, emersi nel corso della mattinata, tra i membri del team coinvolto nell’organizzazione dell’asta benefica, l’appuntamento di questa sera (16 maggio 2022) presso Triennale Milano, in programma per le ore 18:30, è rimandato a data da definire.