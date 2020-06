Vezzoli per l’Italia: il dipinto da copertina va all’asta per beneficenza

Un ispirato Francesco Vezzoli ha dichiarato: “Questo è un tributo all’Italia e a Lucio Fontana. E vorrei solo citare un verso di ‘Anthem’ di Leonard Cohen: There is a crack in everything, that’s how the light gets in.” Il riferimento è al suo lavoro #L’Italiasiamonoi apparso per la prima volta sulla copertina di Vanity Fair ad aprile e che è il protagonista della vendita online di Arte Contemporanea Italiana online che chiuderà il 16 giugno sul sito di Sotheby’s.

Vezzoli omaggia Fontana tagliando una tela dipinta con i colori della bandiera italiana, ricordando così anche tutti coloro che hanno perso la vita in questi mesi.

“Ringrazio Francesco per la generosità, il talento e la passione che ha messo in questo progetto. Il suo lavoro è il ritratto più simbolico e commovente di un momento difficile che abbiamo il dovere di affrontare con speranza e visione del domani. Siamo onorati di averlo ospitato sulla copertina di Vanity Fair, un giornale e una rete che vogliono diventare sempre più un simposio di riflessione e pianificazione tra arte, attualità, storie e intrattenimento.” ha dichiarato Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair che ha commissionato l’opera per la copertina di aprile. Claudia Dwek, presidente di Sotheby’s Italia ha dichiarato: “Rappresenta un grande privilegio poter offrire sulla piattaforma globale di Sotheby’s un lavoro così emblematico di questo momento storico per l’Italia e per il mondo”.

L’opera potrebbe vendere a 80mila euro e tutti i ricavi andranno al progetto di ricerca transnazionale sul Covid-19.