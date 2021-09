A Milano inaugura la Gucci Cartoleria firmata Alessandro Michele

Fermacarte, matite, ventagli, slippers, carte da poker e fisches brandivate, dadi, backgammon. Sono solo alcuni degli articoli che potete trovare in via Manzoni, a Milano, al civico 19, dove Gucci ha aperto la sua Cartoleria, un temporary store che resterà aperto fino al 17 settembre.

“Quand’ero bambino, andare in cartoleria e trovare matite, penne, quaderni, giochi, equivaleva a far entrare il sogno nella mia routine giornaliera. – ha spiegato il direttore creativo della maison – Erano oggetti curati, ben fatti, dal gusto artigianale che, pur appartenendo alla mia quotidianità, erano in grado di sprigionare un’aura magica, strana, meravigliosa.”

Per la presentazione a Milano della collezione Gucci Lifestyle con la Gucci Cartoleria Michele ha immaginato “una piccola camera delle meraviglie, una Wunderkammer che potesse accogliere questi elementi del quotidiano e li restituisse a una dimensione fiabesca, come in una caverna di Alì Babà.”