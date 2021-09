ART THOU di Polimoda: un volume per tuffarci nella moda dei giovanissimi

“Art Thou” (sei tu?), pone un quesito molto semplice, mettendo al centro un valore universale: l’espressione del sè: il volume, edito da Gruppo Editoriale, presenta una raccolta dei migliori lavori degli studenti di fashion design, styling e art direction del Polimoda, la scuola di moda privata con sede a Firenze, curata da Massimiliano Giornetti insieme alla faculty dell’Istituto.

Art Thou: il volume

La raccolta contiene moltissimi lavori che mostrano l’urgenza di portare sulla carta le idee dei creativi coinvolti, tutti giovanissimi. I progetti pubblicati, infatti, provengono dagli studenti del Polimoda iscritti dal primo all’ultimo anno. Tale particolarità rende questo volume ancora più fresco, associando alla creatività un’importanza universale. Il volume è diviso in dieci capitoli che affrontano argomenti che vanno dalla dimensione mitica all’attualità, senza dimenticare la tecnologia, i social network e l’inclusività e altri temi caldi del settore della moda, come la competitività.

I “blooming flowers” della moda

In questo periodo storico dove il collegamento fra arte e moda sembra sempre più forte, professioni come quelle dell’art director riflettono tante delle dinamiche del mondo dell’arte e della creatività. “Art Thou” mette in chiaro queste ispirazioni e ci porta in un viaggio rivoluzionario dove i blooming flowers – come li descrive Sara Sozzani Maino – non sono altro che i giovani protagonisti di questa epoca storica. Non possiamo far altro che assistere a questo risveglio emotivo e creativamente dinamico.

La genuinità è un tratto fondamentale che assume una valenza fondamentale in campo creativo. Questo volume parla chiaro a chi vuole lasciarsi ispirare per indagare sul futuro della moda. I pezzi ideati dagli studenti sono accopagnati da immagini incredibilmente coerenti con il momento che stiamo vivendo, tra incertezza, informità e provvisorietà. Ma in questo contesto, il Polimoda, una delle dieci fashion school migliori del mondo, mette in chiaro che la moda rimarrà il modo in cui ci presentiamo al mondo, incoraggiandoci a rimanere sempre noi stessi.