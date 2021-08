Arte e moda: la capsule da sci di Dior, in collaborazione con Peter Doig

Se iniziate a soffrire il caldo di questi giorni, potete rinfrescarvi almeno le idee dando uno sguardo alla nuova capsule collection Winter 2021/2022 uomo di Dior, con lo stilista e designer Kim Jones e l’artista Peter Doig che rinnovano la loro collaborazione per la realizzazione di capi di alta sartoria e accessori audaci, tutto rigorosamente a tema sciistico. Nato in Scozia, trasferitosi poi da giovanissimo alle Antille, quindi in Canada e, alla fine, tornato a Londra, Doig è conosciuto non solo per il suo linguaggio pittorico innovativo e a tratti mistico, tra il kitsch e l’inquietante, che l’ha fatto diventare uno degli artisti più quotati e influenti al mondo, ma anche per la sua passione per gli sport invernali e lo scii. Soggetti prediletti nelle sue opere, spesso di grandi dimensioni, sono in effetti scene marine, isole, moli, fiumi, sponde, ma in alcuni casi compaiono anche paesaggi innevati. E poi, nel suo armadio ci sono molti, coloratissimi capi da sci, come ha rivelato lo stesso Doig: «Poiché era freddo dove sono cresciuto, i miei vestiti casual erano spesso capi da sci». Insomma, tutto combacia. Peraltro, già nella collezione preautunnale 2021, Dior aveva collaborato con un artista di livello mondiale, Kenny Scharf.

Nella nuova collaborazione con Jones x Dior, la pittura di Peter Doig è stata trasposta nelle dimensioni e nelle misure dei capi di abbigliamento, sia richiamando lo stile che riprendendo direttamente gli abiti che compaiono nelle stesse opere, accentuando la componente “tecnica”, sportiva, con tanto di casco con logo inciso e occhialoni, ma senza perdere di vista la couture. Si può scegliere tra maglie pesanti e maglioni in mohair, oltre a cappotti sartoriali in rosso e beige, dolcevita attillati, pantaloni larghi e anche una nuova sneaker. C’è ovviamente l’iconica Saddle Bag, che ritorna con una nuova selezione di taglie e materiali e con il logo Dior oblique. Tra gli altri accessori, una serie di gioielli, spille, orecchini e anelli, disegnati da Yoon Ahn, collaboratore di lungo data di Kim Jones, che rende omaggio ai cammei rinascimentali e alle medaglie ufficiali.

Lo shooting è stato curato da Raphael Pavarotti, «Che ha davvero dato un tocco contemporaneo a questa campagna Dior Uomo Inverno 2021/2022. Le fotografie sono come dipinti, con una tavolozza di colori ispirata all’universo di Peter Doig. È un mix tra modernità e poetica malinconia», ha detto Kim Jones a proposito della campagna fotografica.