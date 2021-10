VI MMXX, il brand ideato da Valentina Ilardi, ha collaborato con il video artist 241247 per la collezione primavera estate che ha sfilato alla MFW. La collezione SS2022 di VI MMXX si ispira al litorale romano. Un buon punto di partenza che ha portato Ilardi a immaginare una collezione costellata di linee e colori forti, gli stessi del Monte Circeo e delle albe sui laghi del versante Pontino. Proprio da questi luoghi, infatti, sono passati grandi scrittori e attrici come Pier Paolo Pasolini, Alberto Moravia, Monica Vitti e Anna Magnani, facendone il proprio buen retiro. Da questi grandi creativi fino al festival “Suono di Roma”, luogo di incontro e ritrovo dei techno party dei primi anni ’90.

Nella collezione, indossata per la campagna da Naomi Chin Wing e scattata da Peppe Tortora, ritroviamo il blue Klein ma anche colori caldi che ci riconducono alla cultura mediterranea.

La collaborazione con 241247

La collaborazione di VI MMXX con il video artista ed editor 241247 si concretizza nei video-look creati per la campagna che interpretano i luoghi della Roman Riviera con l’occhio di un artista e videoeditor che ha alle spalle collaborazioni molto importanti ma anche un forte legame con la scena londinese. 241247 in passato ha già collaborato con altri brand di moda come Prada, Adidas e Aries.

«La collaborazione con 241247 è arrivata naturalmente per definire la traiettoria di questa collezione», ci racconta Valentina Ilardi, definendolo un artista radicale.

Roman Riviera non è la primo progetto di VI MMXX a intersecarsi con il mondo della creatività. Anche Portrait of a Lady, il primo progetto digitale del brand, riprende alcuni dei temi di “Ritratto di signora”, uno dei romanzi più famosi di Henry James, riattualizzandoli in relazione agli abiti di Valentina Ilardi.

Il brand

L’identità di VI MMXX prende vita dall’esperienza di Valentina Ilardi, fondatrice di Grey Magazine, nel mondo della moda. Non un marchio che veste addetti ai lavori ma che realizza collezioni pensate per vestire le donne di oggi, in movimento. Collezioni come Roman Riviera, infatti, vogliono sintetizzare un guardaroba nuovo. L’utilizzo di materiali sostenibili e certificati e le collaborazioni con artisti e creativi, rendono VI MMXX uno di quei brand che si affaccia verso il futuro della moda con consapevolezza e innovazione.