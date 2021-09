Artycapucines: le nuove borse d’artista di Louis Vuitton in edizione limitata

Louis Vuitton ha lanciato per la terza volta la collezione Artycapucines, un’edizione limitata dell’iconico modello di borsa, la Capucines, nato nel 2013, il cui nome è un omaggio a rue Neuve-des-Capucines dove nel 1854, indirizzo del primo negozio parigino del marchio.

Gregor Hildebrandt, Donna Huanca, Huang Yuxing, Vik Munix, Paola Pivi e Zeng Fanzhi sono i sei artisti contemporani che hanno rielaborato la Capucines Bag dando vita a diciotto modelli unici.

C’è la versione in bianco e nero di Gregor Hildebrandt, con il logo LV intagliato su dischi di vinile, quella di Donna Huanca che ha ideato un modello sui toni del blu, caratterizzata da anelli e ricami dipinti a mano, mentre Huang Yuxing, ha usato la pittura per illustrare un paesaggio basato sulla pittura tradizionale cinese gongbi. Vik Muniz firma un originale modello trompe-l’oeil, mentre Paola Pivi, la prima italiana a partecipare al progetto, ha proposto un leopardo con dettagli in foglia d’oro e intarsi in pelle, richiamo a una sua performance del 2007 alla Kunsthalle di Basilea. Infine, Zeng Fanzhi che rivisita l’iconico autoritratto di Van Gogh con più di 700 mila punti di ricamo.

I modelli della terza collezione Artycapucines saranno disponibili in un’edizione limitata di 200 pezzi nei negozi Louis Vuitton di tutto il mondo a partire da fine ottobre.