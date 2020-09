Calzature come pezzi unici: Antonella Rondina ci parla di Rodà Art Shoes

Nato nel 2004 da un’idea di Antonella Rondina, Rodà Art Shoes crea calzature personalizzate e in edizione limitata: ogni paio viene realizzato in modo artigianale, partendo dal cliente. Oggi, 14 settembre, Rodà Art Shoes è ospite di Sustainable Fashion Innovation Society, a Roma. In quest’occasione abbiamo raggiunto Antonella Rondina, che ci ha raccontato il suo progetto.

Come è nato Rodà Art Shoes e dove vengono vendute le tue calzature?

«Rodà, deriva mio nome, Antonella Rondina e nasce nel 2004, quando ne ho registrato il marchio. Con grande soddisfazione sono stata selezionata al salone di Premiere Classe Parigi e ho partecipato costantemente anche ad altri saloni internazionali del settore calzaturiero.

Il target delle mie creazioni si è subito contraddistinto e sono vendute in tutto il mondo come prodotto di nicchia in boutique selezionate, dall’Europa all’Australia alla Cina e soprattutto in Giappone».

Come nasce ogni paio di scarpe, che è un pezzo unico?

«Credo fermamente nella valorizzazione di ogni persona, noi stessi siamo un progetto unico, in virtù di questa meraviglia, dedico con gioia la mia creatività, alla personalizzazione di ogni pezzo, cerco di creare il “vestito su misura”, perché il nostro benessere è soprattutto legato alla nostra armonia psicofisica. Amo creare lo style sulla reale forma del piede, rispettando la sua anatomia, idealizzando e creando sempre nuovi concetti, nuove storie legale a ogni progetto, per dare senso, valore.

Dopo tanti anni di collezioni molto prestigiose e originali realizzate con grande maestria da veri professionisti, ho pensato di potenziare il concept spaziando dal Limited Edition a pezzi unici personalizzati dedicati. Il look deve rispecchiare la nostra personalità e il nostro carattere, questo ci dona forza, “essere se stessi” è l’obiettivo principale.

Sensazioni, essenze, odori luoghi persone incontrate per caso, nell’immediato la mia mente filtra in automatico e come in “accordi “ ne codifica spontaneamente codici di appartenenza, ideando mood dedicati che possano parlare la stessa lingua del carattere di chi richiede le mie creazioni».

Come scegli i temi delle tue collezioni?

«I temi delle collezioni sono molteplici proprio per la mia sensibilità. Si tratta di un mio percorso artistico, che nasce ai tempi dell’accademia: nella mia immaginazione si materializzano forme e storie, così ha inizio il progetto, ogni volta come se fosse la prima, sempre con emozione, entusiasmo e stupore».

Quali sono per te le caratteristiche principali che deve avere un paio di calzature da te realizzato?

«Come in un profumo le sensazioni evocano emozioni e ricordi, anche dall’aspetto di una persona traspare il carattere, amo avventurarmi nell’esplorazione per avvicinarmi alla parte più profonda e alle esigenze della persona. Ma stiamo pur sempre parlando di calzature, perciò il connubio tra comfort e style è determinante ed è la chiave per la riuscita del progetto».