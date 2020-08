Dior inaugura un pop-up store nella suggestiva cornice di Capri

Apre a Capri uno dei tre nuovi pop-up store Dior, scelti per presentare Dioriviera. La nuova collezione è stata disegnata da Maria Grazia Chiuri direttore creativo womenswear e alta moda della Maison di Avenue Montaigne. Recentemente, Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior dal 2016, ha deciso di presentare la collezione Cruise 2021 per la prima volta in Italia e per l’occasione ha scelto il Salento, sua terra natale (ne abbiamo parlato in questo articolo).

L’iconico store è situato presso il Riccio Restaurant and Beach Club, estensione marina del Capri Palace Jumeirah. A firmare il design del nuovo pop-up store è lo studio Thirtyone, fondato nel 2015 da Claudia Campone.

Forte dei Marmi, Cortina e Capri, con la speciale location temporanea del Riccio, che oltretutto si affianca alla storica boutique di via Camerelle, accolgono la nuova capsule collection del celebre marchio d’alta moda, che spazia da costumi interi a maglie marinière a righe.

La collezione nei pop-up store

L’offerta dei pop-up comprenderà anche alcuni oggetti Dior maison, tra skateboard, sdraio, candele, notebook, cuscini e racchettoni da spiaggia. Al di fuori dell’Italia, Dior ha inaugurato i suoi pop-up in altre location marine, come Ibiza e Mykonos.

La vegetazione tipica dell’isola costituisce un elemento caratterizzante del progetto. Le ceramiche, frantumate e ricostruite, sono state realizzate come uno studio che unisce la tradizione tessile francese del toile de jouy con l’artigianato locale. La collezione presenta capi rivisitati con i motivi ispirati ai disegni dell’artista romano Pietro Ruffo, della linea Dior Around the World.

Tutti i materiali e le trame sono frutto di un’accurata selezione del patrimonio artigianale locale che integra elementi iconici del marchio. Le superfici in bambù naturale, arricchite da dettagli in ottone, si alternano a fondali neutri di calce e cannage che esaltano i colori arditi della collezione Dior: il risultato è uno spazio di vendita al dettaglio che offre un’esperienza di marchio coinvolgente. Ancora una volta Dior realizza una splendida commistione tra antico e moderno, in una cornice da favola.