Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior dal 2016, ha deciso di presentare la collezione Cruise 2021 per la prima volta in Italia e per l’occasione ha scelto il Salento, sua terra natale. Chiuri, originaria di Tricase, un paese in provincia di Lecce, durante la conferenza stampa rilasciata insieme al sindaco della città, Carlo Salvemini, ha dichiarato di sentirsi legata alla Puglia da un legame familiare molto profondo: «Qui è nata anche mia figlia, e qui ritorno ogni estate da quando ero piccola».

La collezione è stata presentata mercoledì 22 alle 20.45 su Dior.com e sul profilo Instagram della casa di moda. Causa Covid-19 è stato scelto di eliminare la presenza del pubblico e di diminuire il numero di modelle, dal centinaio richiesto nelle precedenti sfilate sono passate a 45, per questa Cruise 2021. Gli unici ospiti eccezionali che sembrano essere stati chiamati a partecipare sono Chiara Ferragni, il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa, e Bernard Arnault, presidente del gruppo Lvmh di cui Dior fa parte.

L’obbiettivo della Chiuri, da quanto espresso, è stato quello di voler esaltare la ricchezza e la bellezza della cultura pugliese attraverso la celebrazione dell’artigianato locale e delle varie forme espressive che caratterizzano la tradizione popolare salentina, utilizzate come fonti di ispirazione per la creazione della nuova collezione. La selezione dei tessuti ha rappresentato uno dei primi elementi in cui è stato dato spazio alle attività artigianali locali, Chiuri ha infatti sottolineato: «I tessuti per realizzare le giacche provengono dal laboratorio di tessitura delle Costantine, un’associazione di donne che ha sede a Uggiano La Chiesa e che protegge la cultura del pizzo al tombolo».

La location scelta per lo show è stata Piazza Duomo a Lecce, un meraviglioso esempio di Barocco Leccese, le cui decorazioni hanno contribuito a ispirare la creazione degli abiti della collezione. Le facciate rivolte verso il cortile del complesso del Duomo – di cui fa parte la chiesa di Santa Maria Assunta, il Campanile e i palazzi del Seminario e del Vescovado – sono state interamente addobbate a festa secondo la tradizione pugliese, o più generalmente meridionale, delle luminarie. Alle numerose critiche sollevatesi in seguito alla scelta di sfilare in Piazza Duomo (secondo Italia Nostra, i lavori di allestimento, iniziati il 14 luglio, non hanno avuto i permessi dalla Soprintendenza), l’Arcivescovo di Lecce, Monsignor Michele Seccia, ha risposto a tono durante il video di presentazione del progetto: «Pensare che si faccia una mostra, o un’esposizione di moda, accanto al Duomo, forse qualcuno avrà pure da ridire, ma confesso con molta semplicità che proprio per il momento che stiamo attraversando, c’è bisogno di cultura e di speranza per la gente, nella contemplazione della bellezza. Può sembrare solo la definizione di un esteta, ma la bellezza è un dono di Dio».

La celebre artista multidisciplinare Marinella Senatore – riconosciuta internazionalmente per la sua pratica artistica caratterizzata da una forte dimensione partecipativa e dal dialogo costante fra storia, cultura popolare e strutture sociali – ha contribuito all’ideazione e alla realizzazione della scenografia che ha incorniciato la sfilata della collezione Cruise 2021. L’artista ha voluto celebrare la tradizione delle luminarie profondamente radicata nel sud Italia per rivestire le facciate dei monumenti rivolti su Piazza Duomo con 1.5 km di tubo LED flessibile. «Le trovo un elemento identitario – ha detto Chiuri – che simboleggia il vivere in piazza. È arte contemporanea. Quando Marinella me ne ha parlato l’idea mi è subito piaciuta».

Le luminarie sono state utilizzate come una sorta di tela per la text art di Senatore, che ha inserito, nel complesso di luci LED, frasi riferite al tema dell’empowerment femminile. Fra queste: «La differenza per le donne sono millenni di assenza dalla storia», «The time for equality is now», o anche «Be a builder of unguilt». Maria Grazia Chiuri si è fatta riconoscere per la sua spinta femminista sin dall’inizio del suo percorso come direttrice creativa di Dior. Nel 2016, per esempio, aveva inserito all’interno della collezione primavera/estate 2017 una serie di t-shirts in cui si leggeva We Should All Be Feminists, titolo del famosissimo saggio opera della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie.

Dietro alla creazione di questo ideale di donna salentina contemporanea pensata dalla Chiuri come protagonista della Cruise 2021, c’è anche la lettura dei testi dell’antropologo Ernesto De Martino – ripresi anche da Cecilia Alemani per il suo Padiglione Italia alla Biennale di Venezia 2017 – dedicati alle tradizioni e ai riti che caratterizzano profondamente un territorio così ricco di storia come la Puglia.

La sfilata è stata accompagnata da un’esibizione di pizzica, tipico ballo pugliese, rivisitata per l’occasione da una coreografia eccezionale firmata da Sharon Eyal. La pizzica è stata eseguita dall’orchestra Notte della Taranta, con la direzione di Paolo Buonvino. A pochi minuti dal termine dello show, durato in tutto circa venticinque minuti, si è aggiunto anche Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, che, accompagnato dall’orchestra, ha concluso con il famoso remake di Meraviglioso, canzone interpretata originariamente da Domenico Modugno.

La modella italo-senegalese Maty Fall Diba, diventata nell’ultimo anno uno dei volti più visti e richiesti delle varie Fashion Weeks, è stata scelta come protagonista delle stories in anticipazione alla sfilata. In qualche minuto di stories, ora presenti all’interno degli highlights sul profilo Instagram di Dior, Maty ha mostrato in un breve percorso a tappe i principali punti di riferimento del patrimonio artistico leccese, passando dalla Basilica di Santa Croce all’Anfiteatro Romano in Piazza Sant’Oronzo e infine a Porta Napoli, aggiungendo per ognuno alcune informazioni di carattere storico. Ci ha parlato poi brevemente di sé e del suo contributo per la sfilata della collezione Cruise 2021: le sono stati assegnati due looks ed è stata scelta per essere l’ultima modella in passerella a chiudere lo show.