È morto a 41 anni lo stilista Virgil Abloh, tra i designer più influenti al mondo

È morto all’età di 41 anni Virgil Abloh, uno degli stilisti di maggior successo al mondo. Aveva fondato il marchio Off-White, grazie al quale era stato rinominato il re dello streetwear di lusso e, dal 2018, era direttore creativo per la linea uomo di Louis Vuitton.

“Il gruppo LVMH ha l’immenso dolore di annunciare la scomparsa di Virgil Abloh, colpito da un cancro che ha combattuto per diversi anni”, ha dichiarato la Maison su Twitter. La famiglia ha annunciato oggi la scomparsa sul canale Instagram dello stesso Abloh, spiegando che nel 2019 gli era stato diagnosticato un angiosarcoma, una forma di cancro rara e aggressiva, per la quale si era sottoposto a diverse terapie.

“Per oltre due anni – si legge – Virgil ha combattuto valorosamente una forma di cancro rara e aggressiva, l’angiosarcoma cardiaco. Ha scelto di sopportare la sua battaglia in privato sin dalla sua diagnosi nel 2019, sottoponendosi a numerosi trattamenti impegnativi, il tutto mentre guidava diverse istituzioni significative che abbracciano moda, arte e cultura. In tutto questo, la sua etica del lavoro, la curiosità infinita e l’ottimismo non hanno mai vacillato”.