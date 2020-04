Etudes x Keith Haring, per inaugurare una nuova stagione di colori

Il famoso brand parigino Etudes ha presentato la sua nuova linea con le stampe iconiche di Keith Haring, per una collezione primavera-estate 2020 all’insegna del colore e della vivacità.

Etudes è da poco comparso sul panorama della moda ma il suo successo non si è fatto attendere. Fondato nel 2012 dal duo francese Aurélien Arber e Jérémie Engry, ha reso chiara fin da subito la sua filosofia: moda che riflette la personalità, moda come sperimentalismo e originalità. E in un periodo così difficile, il marchio Etudes si fa ambasciatore di un messaggio di allegria e positività, presentando sulle passerelle le grafiche di Keith Haring, lo street artist più colorato del secolo. Oltre che il più “griffato”, dalle scarpe Adidas, alle Polo Lacoste.

«In questi strani momenti di incertezza, siamo particolarmente felici di presentare la nostra seconda collezione caratterizzata dall’arte dell’icona di New York Keith Haring.

Ispirandoci alla sua capacità di provocare la nostra immaginazione con le sue raffigurazioni illustrative, incorporiamo i suoi disegni per la collezione della nostra stagione più fresca, quella della primavera – estate 2020. È sotto forma di giacca di jeans, di un paio di pantaloni, di un berretto, ricamati con i simboli ritmici firmati dell’artista, che desideriamo ricordare il dipinto distintivo di Haring. Ogni oggetto, nel suo modo speciale, rende omaggio all’energia e alla gioia di Haring. Che giorni più leggeri abbiano inizio!», hanno dichiarato Arber ed Engry.

A sfilare, sono i classici capi dell’urban style maschile: tute, trench, giacche di jeans, t-shirt e camicie, tutti ravvivati dai colori brillanti che caratterizzano lo stile monografico dell’artista newyorkese. In collaborazione con Artestar, le opere di Haring sono rappresentate da toppe ricamate, serigrafia e stampe digitali in nero, bianco e rosso intenso. I tagli sono molto semplici, nulla di stravagante per quanto riguarda la forma e la vestibilità: il comfort è assicurato così come l’effetto wow di un look audace ed esuberante. Ora sapete cosa indossare, quando riaprirà la mostra dedicata ad Haring e Basquiat al Victoria & Albert.