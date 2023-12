Fashion Awards 2023: ecco chi sono i vincitori premiati a Londra

La serata dei Fashion Awards è uno degli eventi di gala più importanti del calendario della moda internazionale. Per l’occasione la scalinata del Royal Albert Hall di Londra è stata rivestita dal tappeto rosso, calcato da celebrities, designer e personaggi più o meno affini al fashion system. L’illustre British Fashion Council, come sempre, ha selezionato e premiato le candidate e i candidati di questa edizione 2023. Ecco allora i vincitori annunciati ai Fashion Awards 2023, quest’anno presentati da Pandora.

Storia dei Fashion Awards

I British Fashion Awards (BFA), ora noti come The Fashion Awards, sono uno dei premi più prestigiosi nell’industria della moda britannica. Istituita nel 1984 dal British Fashion Council (BFC) la cerimonia annuale celebra l’eccellenza nel design e nel contributo alla moda da parte di talenti britannici e internazionali.

Nel corso degli anni, la struttura e le categorie dei premi sono evolute per riflettere i cambiamenti nell’industria della moda, spaziando da “Designer of the Year” a “Model of the Year”, “Stylist of the Year” e molte altre. Nel corso degli anni i Fashion Awards hanno ottenuto il sostegno di importanti marchi e sponsor, consolidando la loro importanza. La cerimonia di premiazione è diventata un evento di alto profilo, che ogni edizione attira celebrità, designer e personalità influenti del settore da tutto il mondo. Oltre alla consegna dei premi, la serata talvolta comprende sfilate di moda, performance musicali e altri spettacoli.

Nel 2016, i British Fashion Awards sono stati ribattezzati The Fashion Awards, riflettendo l’aspetto sempre più globale e internazionale dell’evento. La serata ha lo scopo anche di sostenere diverse organizzazioni benefiche legate alla moda e ha introdotto nel 2019 la categoria “Sostenibilità”, per riconoscere gli sforzi di designer e aziende nel ridurre l’impatto ambientale del loro lavoro.

I vincitori dei Fashion Awards 2023

Quest’anno il premio Designer of the Year è andato a Jonathan Anderson, per l’impegno e la dedizione con cui segue JW Anderson (il suo brand omonimo, lanciato a soli 24 anni) e il marchio spagnolo LOEWE, di cui è direttore creativo dal 2013.

Martine Rose (con il suo brand omonimo) e Maximilian Davis (per Ferragamo) sono stati insigniti rispettivamente dei premi British Menswear e Womenswear Designer of the Year.

Il duo Chopova Lowena si è aggiudicato il premio New Establishment Womenswear Designer, mentre quello di New Establishment Menswear Designer è andato a Bianca Saunders. Chopova Lowena è il marchio fondato da Emma Chopova e Laura Lowena, che hanno esordito con la collezione Autunno Inverno 2017-2018 alla Central Saint Martin. Bianca Saunders invece segue il proprio brand omonimo e da settembre 2023 è mentore presso l’Istituto Marangoni di Londra.

Paloma Elsesser è Model of the Year: un traguardo storico, dal momento che si tratta della prima volta in assoluto che una modella plus size vince questo premio. Un riconoscimento importante per chiunque, come Elsesser, combatte quotidianamente contro la grasso-fobia, il razzismo e la misoginia fuori e dentro il mondo della moda.

L’Outstanding Achievement Award del 2023 è andato a Valentino Garavani, in onore alla sua carriera pluridecennale che ha cambiato e influenzato per sempre l’industria della moda tutta. Il prestigioso premio riconosce così gli sforzi creativi e innovativi de L’ultimo imperatore, nei suoi quasi 50 anni da designer.

Il premio della BFC British Fashion Council Foundation Award è stato assegnato a Conner Ives. Nato e cresciuto a Bedford a New York, il giovane designer emergente risiede a Londra da quando si è iscritto alla Central Saint Martins, in cui si è laureato nel 2020. Nel 2021 era già tra i finalisti del rinomato LVMH Prize.

Il premio Isabella Blow Award for Fashion Creator è andato a Campbell Addy, fotografo e regista nato e cresciuto a South London. Il suo lavoro segue le narrazioni uniche e le emozioni autentiche provenienti dalla natura, focalizzandosi su casting distintivi e sui volti meno rappresentati nella scena mainstream.

A Sarah Burton è andato lo Special Recognition Award. Un premio speciale per il contributo eccezionale che ha regalato all’industria della moda con il suo lavoro da Alexander McQueen, brand che ha lasciato proprio quest’anno.

A Sam Smith (i cui pronomi d’elezione sono they/them) il premio Cultural Innovator Award, dedicato a chi è riuscito a innovare l’industria dell’intrattenimento esercitando al contempo un impatto significativo nella moda.

Infine, Michaela Coel si è aggiudicata il premio The Pandora Leader of Change Award: un riconoscimento assegnato dallo sponsor dell’evento. Questo premio celebra chi sfida costantemente lo status quo per creare un cambiamento positivo a livello globale. Chi usa la propria piattaforma per modificare positivamente le percezioni circa temi sociali importanti, facendosi voce e volto di una rappresentazione alternativa autentica.