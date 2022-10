In occasione del festival artistico e culturale Qatar Creates, Qatar Museum e Maison Valentino presentano “Forever Valentino”, a cura di Massimiliano Gioni e Alexander Fury.

Si tratta della più grande mostra della Maison mai realizzata e della sua prima presentazione in Medio Oriente, in concomitanza con il 90° compleanno del suo fondatore, Valentino Garavani e con la presentazione della collezione Valentino Haute Couture Autunno/Inverno 2022 a Roma.

Ospitata all’interno dell’M7, hub del design e dell’innovazione situato nel quartiere Msheireb Downtown della capitale, l’esposizione presenta al pubblico oltre 200 creazioni d’archivio haute couture e prêt-à-porter: da quello indossato da Jackie Kennedy per il suo matrimonio con Onassis al celebre vestito giallo di Zendaya. Ben cinquantatré anni di storia, dal 1959 ad oggi, da ripercorrere in dieci sale, inseriti in una scenografia che evoca la Città Eterna, da sempre casa della maison, tra gli archivi storici e i salotti di prova della mitica sede di Piazza Mignanelli. Gli abiti e le creazioni di Valentino evocano il proprio contesto, portando con sé le tracce del luogo in cui sono state concepite e create.

Al centro di tutto il dialogo che Piccioli, direttore creativo di Valentino dal 2016, ha intrapreso in questi anni con il suo fondatore, Valentino Garavani. Non una retrospettiva, ma piuttosto una prospettiva.