Un annuncio che ha fatto il giro del mondo della moda e del collezionismo: l’Archivio Penelope di Roberta Valentini, storica fondatrice della boutique Penelope di Brescia, è stato venduto alla casa d’asta Kerry Taylor in collaborazione con Maurice Auctions di Parigi. Fra questi, capi e accessori di culto che raccontano la storia della moda contemporanea: un gilet in cartapesta della Maison Martin Margiela (primavera/estate 1990), creazioni di Yohji Yamamoto, Comme des Garçons, Vivienne Westwood e di quei designer che Roberta Valentini ha contribuito a far conoscere in Italia dagli anni Ottanta in poi.

L’asta di Roberta Valentini rappresenta un gesto carico di implicazioni culturali: dismettere un archivio personale significa disperdere una memoria e una collezione ma anche riaffermare la sua rilevanza nel presente. Un atto di discontinuità che riapre la riflessione sul ruolo degli archivi di moda oggi, tra tutela, valorizzazione e ragioni di mercato.

Gli Archivi di Ricerca Mazzini: la memoria come motore creativo e ricerca

In un tempo in cui molti archivi privati si stanno trasformando in capitali in vendita, gli Archivi di Ricerca Mazzini a Massa Lombarda rappresentano il controcampo ideale, nati dalla passione e dalla visione di Attilio Mazzini, che negli anni Ottanta, era titolare di una storica boutique di famiglia che conobbe una trasformazione radicale. Dopo il successo ottenuto con la vendita del denim, il negozio divenne un punto di riferimento per un pubblico locale e non solo. Fu allora che Mazzini decise di rompere gli schemi, introducendo marchi all’avanguardia come Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana, Prada, Romeo Gigli, Helmut Lang — nomi ancora sconosciuti nelle piccole province italiane.

Il negozio si trasformò presto in un luogo di tendenza, anticipatore di mode e linguaggi. Parallelamente, Mazzini intuì la ciclicità della moda e il valore della ricerca sulle epoche passate. I capi vintage, acquistati nei mercatini londinesi e francesi, venivano mixati a creazioni contemporanee, generando un dialogo estetico inedito tra passato e presente. Nasceva così l’idea di archivio come laboratorio creativo, luogo di ispirazione per designer, studenti e costumisti.

Oggi gli Archivi Mazzini rappresentano un patrimonio unico: oltre 400mila capi e accessori, dagli Anni ’30 fino alla moda contemporanea, raccolti secondo criteri che privilegiano il contenuto stilistico ed emotivo più che la griffa. Colori, tagli, tessuti, usura e trasformazioni diventano indizi di racconto e memoria. L’archivio non è un museo statico ma un organismo vivo, dove ogni oggetto è in grado di generare nuove interpretazioni e visioni.

Qui la memoria diventa metodo e strumento: ogni capo è catalogato, analizzato, riscoperto come fonte di ispirazione. Le maison internazionali si rivolgono all’archivio per studiare pattern, tagli, finiture e dettagli perduti; studenti e ricercatori vi trovano una mappa concreta dell’evoluzione del gusto e della tecnica. Nonostante la natura storica del suo contenuto, l’archivio vive nel presente.

La maggior parte dei capi appartiene agli anni Ottanta, Novanta e Duemila, ma la collezione continua a espandersi con pezzi contemporanei, selezionati per la loro forza espressiva. Accanto ai grandi maestri del Made in Italy, da Walter Albini a Versace, trovano spazio i designer giapponesi — Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo, Issey Miyake — e i protagonisti del minimalismo concettuale come Margiela, Helmut Lang e Ann Demeulemeester. Nell’archivio convivono inoltre opere d’arte contemporanea di Nicola Samorì e dei ceramisti Bertozzi & Casoni in dialogo con le creazioni più iconiche della moda internazionale. È un ambiente in continua evoluzione, modellato dal gusto eclettico del suo fondatore.

Gli Archivi Mazzini restano un luogo riservato, aperto solo in occasioni speciali. L’Open Day del 22 novembre offrirà l’opportunità di visitarli su prenotazione, in gruppi ristretti, accompagnati dallo staff. Nella stessa giornata verrà presentato il primo libro ufficiale dell’archivio, I Codici della Moda (Ed. Moebius), che non sarà un semplice catalogo ma un racconto del pensiero che guida questa realtà unica. Non esiste una missione prestabilita per gli Archivi Mazzini, ma una volontà costante di continuità, collaborazione e scambio. La moda, qui, non è solo conservata, bensì studiata, reinterpretata e riportata in vita, diventando specchio e memoria del nostro tempo.

L’archeologia della moda: il nuovo saggio di Sofia Gnoli

In questo scenario si inserisce il libro Archeologia della moda. Heritage, archivi, comunicazione (Carocci, 2025) di Sofia Gnoli, che offre una riflessione ampia e teorica sulla funzione degli archivi come strumenti di racconto e di legittimazione del sistema moda. Gnoli parla di heritage come di una “grammatica del valore”, capace di tradurre la memoria in narrazione, la storia in desiderio.

Le maison contemporanee – da Dior a Gucci, da Ferragamo a Prada – hanno ormai trasformato i loro archivi in piattaforme di comunicazione: luoghi dove passato e presente si fondono per costruire identità e autorevolezza. L’autrice sottolinea come gli archivi non siano più spazi chiusi, ma dispositivi di storytelling, motori di ricerca estetica, strumenti per la costruzione della brand culture. In questo senso, l’archivio diventa tanto importante quanto una sfilata o una campagna pubblicitaria: non un residuo, ma un linguaggio. Il legame tra la moda e il passato, l’amore per il vintage e il collezionismo, l’importanza del patrimonio culturale di un marchio: tutti questi temi sono indagato nel volume di Sofia Gnoli, studiosa di moda e curatrice, esplorandone caratteristiche e contraddizioni.

Al centro è proprio il concetto di eredità culturale di un marchio, che ha assunto un’importanza crescente sia dal punto di vista creativo – si pensi al valore che la moda del passato ha per gli uffici stile, che studiano e reinterpretano tagli, modelli, colori e materiali – sia dal punto di vista economico, perché vendere un articolo con una storia è molto più facile che venderne uno senza. Il libro racconta in modo agile e diretto l’importanza del patrimonio e degli archivi nell’era contemporanea, con particolare attenzione alle mostre di moda, al collezionismo e a quei designer che, con il loro stile, hanno contribuito a un cambiamento di ritmo.

Il caso dell’Archivio Penelope pone una domanda inevitabile: quando la memoria della moda smette di essere un bene culturale e diventa un bene di scambio? Se da un lato l’asta parigina sancisce la fine di un percorso privato, dall’altro lo trasforma in un’occasione di nuova circolazione del sapere. Ogni capo, acquistato e reinterpretato, continuerà a generare senso altrove. Ma la tensione rimane: custodire o cedere? Gli Archivi di Ricerca Mazzini mostrano come l’archivio possa essere un laboratorio vitale, un motore di creatività condivisa. Il libro di Sofia Gnoli ci ricorda che l’Heritage non è nostalgia, ma strategia culturale. Forse il futuro degli archivi sta proprio qui: non nella loro chiusura, né nella loro vendita, ma nella capacità di trasformarsi in ecosistemi narrativi, dove memoria, conoscenza e mercato coesistono e si rinnovano reciprocamente.