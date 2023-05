ITS Arcademy Museum of Art in Fashion, che ha da poco aperto le porte in città, ha l’ambizione di essere il primo museo italiano dedicato alla moda contemporanea, con un occhio di riguardo ai giovani designer emergenti e coraggiosi, colti nella fase in cui tutto è sperimentazione e l’unico limite è il sogno. <<Trieste è la città di transizione, geografica, storica, di cultura, di commercio (…), ogni cosa è duplice o triplice, a Trieste…>>: questa è la città nelle parole di Scipio Slataper, uno degli scrittori che ne hanno fatto la storia letteraria, assieme a Svevo, naturalmente, e a nomi riscoperti di recente come Fausta Cialente che la celebravano malinconicamente come ex città dell’impero.

Il nuovo spazio espositivo apre con una mostra curata appositamente dallo storico della moda Olivier Saillard, “The First Exhibition, 20 Years of Contemporary Fashion Evolution”, un percorso inedito e coinvolgente negli ultimi vent’anni della moda più avantgarde, in corso fino a febbraio 2024. L’esposizione comprende un centinaio di opere, suddivise in correnti tematiche: espressionisti, neo-futuristi, astrazioni liriche, art-brut, figurazioni libere, autoritratti. Ad essere protagoniste sono le creazioni di Demna (direttore creativo di Balenciaga), Matthieu Blazy (Bottega Veneta), Justin Smith, Thomasine Barnekow, Richard Quinn e Maiko Takeda, con il suo cappello indossato da Bjork. ITS Arcademy è anche una vasta e originalissima collezione di portfolio, abiti, accessori e fotografie che raccontano la storia dell’ITS contest dedicato alla moda contemporanea: una vivida documentazione dell’energia creativa colta in piena azione, senza vincoli commerciali o di altro genere.

Il nuovo museo vuole mettere in scena, in modo stabile ma dinamico, il flusso creativo espresso dal fashion design di questi anni, sia con un approccio retrospettivo sia ponendo l’attenzione sul panorama creativo più recente, rendendolo fonte di conoscenza e ispirazione per i visitatori, specialmente i più giovani. Il museo mette in connessione alcune delle migliori forze creative dell’area triestina al confine tra moda, design e arte, e si basa sul sostegno delle istituzioni e delle più importanti realtà economiche e finanziarie locali, che da sempre credono nella cultura del bello e della creatività. Le sale del palazzo fine ‘800 nel quale il museo è ospitato sono state ridisegnate secondo parametri espositivi ultramoderni, in modo da esprimere plasticamente la connessione tra il passato e il presente di questa città italiana che ha una storia importantissima e vuole guardare al futuro con rinnovata audacia artistica e imprenditoriale.

Tra le iniziative spicca il lancio di ITS Contest 2023: Born To Create, che ha aperto le iscrizioni dal 10 di maggio. Il nuovo format prevede per la prima volta una residenza creativa per i finalisti nella cornice di ITS Arcademy, i quali lavori entreranno a far parte della collezione museale. Le iscrizioni si chiuderanno il 10 settembre 2023, e i finalisti saranno annunciati a novembre 2023. Da ex studentessa di un’accademia di moda, il mio pensiero va ai miei preziosi libri e lavori impolverati nei cosiddetti archivi della biblioteca, ormai di libero accesso pubblico. Quanto mi sarebbe piaciuto mostrarli e che il loro potenziale lavoro venisse ammirato – e discusso – da più prospettive e non relegato al contesto scolastico. Così oggi, con ITS Arcademy la scuola diventa direttamente museo e fonte di contaminazione, rendendo Trieste più contemporanea che mai.