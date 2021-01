Keith Haring: tutte le ultime capsule collection dedicate al grande artista

Negli anni ’80, Keith Haring raggiunse la fama internazionale. Il suo lavoro divenne rapidamente riconoscibile, grazie al suo stile colorato e accattivante. Sfortunatamente, lo straordinario artista morì prematuramente, nel 1990, a causa di complicazioni causate dall’AIDS. Eppure, la sua eredità vive ancora oggi e non solo nei musei. Haring è famoso anche per il modo in cui ha reso la sua arte accessibile a tutti, mettendola a favore di cause sociali che gli sono state particolarmente a cuore, come quelle legate ai diritti dell’omosessualità e alla cura dell’AIDS. Nel 1989, fondò la Keith Haring Foundation per finanziare organizzazioni per l’AIDS e programmi per bambini. Grazie alla sua grande notorietà, diversi brand di moda, nel corso degli anni, hanno creato delle capsule collection dedicate all’artista o in collaborazione con la fondazione Keith Haring.

Coach con Disney X Keith Haring

Una delle più recenti è quella che vede la partecipazione di tre grandi nomi. La collezione in questione, è quella lanciata da Coach in edizione limitata Disney X Keith Haring. L’artista ha sempre espresso la sua grande passione e la sua volontà di lavorare come fumettista per la Disney. Questo sogno non si è mai realizzato, ma ha permesso a Haring di sviluppare il suo stile utilizzando, anche in maniera ricorrente, la figura di Topolino.

La capsule collection, pertanto, ha come oggetto il topo più famoso del mondo, adattato però alle grafiche di Keith Haring degli anni ’80. Il brand ha progettato una collezione fatta di borse, giacche, felpe, portafogli e portachiavi tutti prodotti con l’iconica stampa dell’artista americano. La collezione è nata come omaggio al tema dell’accessibilità artistica tanto caro all’artista. La collezione è disponibile sul sito Coach.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Coach (@coach)

Dr. Martens X Keith Haring

Un’altra collezione fresca di lancio è quella realizzata dal brand britannico Dr. Martens, in collaborazione con la Keith Haring Foundation. Questa collezione prevede il restyling in edizione limitata di due modelli dell’iconico anfibio senza tempo, presentati in quattro versioni differenti. Gli stivali 1460 sono stati rivisitati con le illustrazioni immediatamente riconoscibili di Haring, realizzati in pelle liscia, stampati con dettagli lucidi neri su tutto il lato e decorati sul retro con una striscia di figure grafiche colorate. Di questo modello è disponibile la variante bambino, con un pipistrello stilizzato, stampato con la grafica di Haring.

Per quanto riguarda le due scarpe 1461, sono state realizzate in pelle liscia e decorate con i famosi disegni di Keith. La prima è un riferimento alla sua illustrazione del “radiant baby” in bianco e rosso. Mentre la seconda scarpa 1461, è decorata con un intricato motivo bianco e nero raffigurante i famosi omini dell’artista. La collezione è disponibile dal 22 gennaio 2021 sul sito Dr. Martens.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dr. Martens (@drmartensofficial)

Swatch con Disney X Keith Haring

Sempre in chiave Disney, è stata lanciata la collaborazione del brand svizzero Swatch con Disney & The Keith Haring Studio. Il risultato è una collezione omaggio all’artista americano, sviluppata attraverso il personaggio disneyano Topolino. Reinventata e adattata per l’occasione sull’estetica e i colori di Haring, questa collezione è la seconda uscita del marchio dedicata all’artista. La prima collaborazione risale al 1986, quando Haring progettò quattro orologi, ancora oggi i più ricercati dai collezionisti. Per questa collezione, sono disponibili tre modelli, ognuno dei quali riprende le grafiche, le linee e i colori dell’artista nel suo ultimo periodo. La collezione è acquistabile sul sito Swatch.