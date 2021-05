Kenny Scharf collabora con Dior Men per la collezione Pre-Fall 2021 lanciando anche una capsule collection estiva.

Kim Jones, direttore artistico di Dior Men – ma anche del femminile di Fendi – è una figura eclettica che gradualmente sta aprendo le porte del mondo della moda a molti creativi dimostrandosi sempre più innovativo. Shawn Stussy e Amoako Boafo sono altri due grandi artisti chiamati da Jones per arricchire l’intera collezione autunnale.

Kenny Scharf x Dior Men

Cresciuto nel sud della California, Kenny Scharf vive a pieno l’aria della street culture a New York. Diventa così un personaggio iconico della street art americana negli anni ’80.

Le sue opere riflettono un mondo popolato di alieni stilizzati, oggetti e motivi coloratissimi.

In questo video Dior presenta l’artista mettendo in luce la sua particolare devozione per l’aspetto visuale della street art. Ciò che interessa a Schafer, infatti, è la gestualità tipica di questa sottocultura.

Un altro aspetto cruciale nella sua arte è la lotta contro la crisi climatica. Per quanto banale possa sembrare di questi tempi, le sue opere affrontano la tematica con chiarezza di intenti ma anche con un pizzico di ironia.

Scharf ha dichiarato: «Praticamente tutto quello che produco in termini artistici è legato alla lotta contro la distruzione del nostro pianeta. Sono emozionato nel vedere come Kim ha interpretato e incorporato nella collezione la mia arte.»

La collaborazione

La sfilata della collezione Pre-Fall 2021, in livestream a causa dell’emergenza sanitaria, è stata proiettata al Phoenix International Media Center di Pechino. Il piano originale, infatti, era quello di organizzare l’evento proprio nella capitale cinese.

L’anno prima, invece la sfilata di Dior si era tenuta a Miami Beach durante Art Basel, dimostrando come per Jones il mondo dell’arte fosse vicinissimo al suo lavoro di direttore artistico.

La capsule collection estiva

In attesa del debutto dell’intera collezione, Dior ha lanciato una capsule collection pensata per chi non può resistere fino all’autunno e nata dal dialogo instauratosi con Kenny Scharf durante il processo di ideazione della collezione Pre-Fall 2021. Kim Jones ha deciso di unire abbigliamento sportivo e look vintage creando un «guardaroba pieno di energia positiva».