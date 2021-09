La collezione di Virgil Abloh in vendita sull’Instagram del Metropolitan

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, ritorna in grande stile la New York Fashion Week e, soprattutto, la serata del Met Gala, che si terrà lunedì, 13 settembre. E visto che l’attesa della serata di moda più scintillante al mondo è essa stessa moda, il Metropolitan Museum ha pensato di riscaldare l’ambiente lanciando un nuovo progetto che ha tutti i crismi della viralità. Per celebrare “In America: A Lexicon of Fashion”, la mostra annuale presentata dal Costume Institute, la sezione dedicata alla moda del museo di New York, sulla pagina Instagram dello store del Metropolitan – sì c’è un account specifico per lo shop – sarà infatti presentata e messa in vendita una esclusivissima serie di prodotti appositamente realizzati da alcuni tra i designer più influenti al mondo. Il nuovo progetto Social del Metropolitan, sviluppato in collaborazione con Vogue, parte oggi, 10 settembre, con Virgil Abloh, direttore artistico di Louis Vuitton dal 2018 e fondatore di Off-White, azienda d’abbigliamento di lusso italiana con sede a Milano. Sarà lo stesso designer di fama mondiale a presentare le sue creazioni nel corso della diretta, insieme a Eva Chen, responsabile della sezione fashion e shopping di Vogue: orario di inizio le 11.45 ora della costa Est, alle 17.45 dalle nostre parti. Prezzo di base: 265 €.

Nuove linee personalizzate verranno presentate nei prossimi mesi, con prodotti realizzati da designer come Emily Bode di Bode, Aurora James di Brother Vellies, Prabal Gurung, Hillary Taymour di Collina Strada, Rio Uribe di Gypsy Sport, Kerby Jean-Raymond di Pyer Moss, Christopher John Rogers, il preferito da Michelle Obama, Rihanna e Cardi B. La maggior parte di questi designer ha anche pezzi in esposizione per la mostra “A Lexicon of Fashion” – che presenterà 100 completi da uomo e da donna firmati, dagli anni ’40 a oggi – e ognuna delle varie capsule sarà svelata in un evento di live shopping su Instagram, fino ad aprile. Giusto in tempo per “In America: An Anthology of Fashion”, una sorta di seconda tappa della mostra del Costume Institute, che aprirà a maggio.