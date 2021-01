Angela Davis, attivista politica icona del movimento afroamericano, filosofa e accademica, ha lanciato una nuova collezione in collaborazione con Renowned LA – brand nato a Los Angeles – i cui proventi andranno alla lotta per la riforma carceraria negli Stati Uniti. La collezione vede la forte influenza del leader politici neri, come Huey P. Newton, fondatore, insieme a Bobby Seale, del movimento rivoluzionario Black Panther. Dismantle e We not asking no more sono le due frasi chiave di questa capsule collection, che include una t-shirt e una felpa.

I proventi della capsule collection per la riforma delle carceri

Le associazioni Undergroud Grit e Dream Defenders saranno le beneficiarie di una parte dei proventi di questa capsule collection. Entrambe le organizzazione sono impegnate nella causa della riforma carceraria, un problema molto sentito negli Stati Uniti, in cui molte prigioni appartengono a società private che, tra i loro interessi, non mettono di certo al primo posto la vivibilità degli spazi. Angela Davis, che ha scritto molti libri sul tema del sistema carcerario, come Are Prisons Obsolete?, è nel consiglio di amministrazione di entrambe le associazioni.

Memoria su tessuto

Proprio il fondatore del brand Renowned LA, John Dean, spiegando le ragioni di questa collaborazione, ha voluto rendere visibili sui pezzi di questa capsule, fra gli altri, anche i nomi di George Floyd e Breonna Taylor. Entrambi vittime delle forze dell’ordine nel corso del 2020 e diventati simboli del movimento Black Lives Matter. «Volevo creare qualcosa dalla forte valenza fisica per onorare e tenere i loro nomi nella memoria di tutti» ha dichiarato Dean.