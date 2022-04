La nuova (e inaspettata) copertina di Vogue Italia, riferita alla Biennale

La copertina del nuovo numero di Vogue Italia ricalca il tema della 59ma Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, rendendo sempre più forte il legame tra la rivista e il mondo dell’arte. La protagonista della copertina è Vittoria Ceretti – una delle top model più famose al mondo, nonchè brand ambassador di Chanel – che attraverso gli scatti di Rafael Pavarotti mette in primo piano la riflessione sulla relazione uomo-macchina-natura, auspicando un vero e proprio ritorno all’empatia.

In una lettera firmata da Pavarotti e pubblicata all’interno del numero, si descrive «Un mondo nuovo e sconosciuto che sta emergendo, ben oltre la portata del nostro sguardo e dei nostri sensi». Vittoria Ceretti si presta quindi, per la prima volta, a un’interpretazione concettuale di sè stessa, diventando protagonista e musa di una storia di metamorfosi e trasformazione.

La copertina di questo numero si presenta proprio come un’opera d’arte, anche in onore della Biennale di Venezia, la prima edizione curata da una donna, Cecilia Alemani. Il tema di quest’anno, intorno al titolo “Il latte dei sogni”, che prende spunto dal titolo del libro per l’infanzia di Leonora Carrington (qui il nostro approfondimento), si muove tra le stesse tematiche espresse da questa copertina speciale. La rappresentazione dei corpi e le loro metamorfosi ma anche il rapporto tra individui e tecnologie e la connessione tra corpi e la Terra sono, infatti, i punti focali della 59ma Esposizione Internazionale d’Arte.

La scelta di realizzare questa copertina nasce proprio dall’esigenza di rappresentare l’arte come specchio dello Zeitgeist, per rivelare come le possibliltà di coesistenza alternative siano state al centro della ricerca artistica, nel corso degli ultimi anni. Un ritratto così idealizzato, sulla copertina di uno dei magazine di moda più celebri al mondo, diventa estensione dell’essere umano, segnalando come sia arrivato il momento di far regnare l’empatia, la fraternità e la compassione.