Fresco vincitore dei Fashion Awards 2021, Kim Jones ha scavato nell’archivio Fendi, partendo dal rapporto fra il grande Karl Lagerfeld, storico direttore creativo della maison, e l’illustratore Antonio Lopez, per il Ready to Wear della Primavera/Estate 2022. Il gioco di colori, le fantasie e il ritorno alla vita sono i protagonisti di questa collezione, che trae ispirazione dalle atmosfere dello Studio 54, l’iconica ex discoteca di New York frequentata da artisti e celebrità come Andy Warhol e Bianca Jagger, grazie ai lavori di Lopez. «Mentre consultavo gli archivi di Karl Largerfeld durante i suoi anni da Fendi, ho prestato attenzione a coloro che lavoravano a stretto contatto con lui», ha spiegato Jones.

Antonio Lopez e Karl Lagerfeld

«Antonio Lopez era un amico di Karl ed è sempre stato un creativo di grande ispirazione anche per me», ha puntualizzato Jones. Per questa collezione, infatti, il direttore creativo di Fendi si è affidato all’Archivio di Antonio Lopez e Juan Ramos, altro artista e illustratore di origini portoricane. I due lavorarono insieme dal 1961 al 1987, in una serie di progetti tra New York e Parigi, aprendo la strada a una nuova visione multiculturale nella società americana, tra arte e moda. Nel 1969, poi, Lopez incontrò Karl Lagerfeld su suggerimento dei redattori della rivista di moda Elle, che proposero all’illustratore di disegnare una collezione per Chloé, il marchio francese per il quale Lagerfeld era allora direttore creativo. Da quel momento, i due diventarono amici stretti e, sebbene non abbiano collaborato ufficialmente, è evidente l’ispirazione di Lopez nelle creazioni originali di Lagerfeld.

Ritroviamo le pennellate decise di Lopez nei caftani e nelle camice di seta di Fendi. Ma non solo. L’ispirazione continua anche nelle iconiche borse, che diventano tele su cui è possibile toccare con mano vari strati e textures. Kim Jones trasforma questi pezzi, già iconici, facendoli diventare qualcosa di nuovo, all’avanguardia, nonostante lo sguardo verso il passato glorioso dello Studio 54.

La figura femminile, tra innovazione e passato

Le donne ritratte da Lopez ritornano nella riscoperta e nella celebrazione di Jones della figura femminile. Jerry Hall, Tina Chow, Pat Cleaveland, Bianca Jagger e Grace Jones sono alcune delle donne prese come punti di riferimento dall’artista. Un’energia dinamica e una nuova dimensione che ha definito l’epoca gloriosa degli anni della collaborazione di Karl Lagerfeld e Lopez. «Il progetto che porto avanti con Fendi è multigenerazionale. Si rivolge a donne di ogni età, con il denominatore comune di volersi sentire bene con se stesse», conclude Kim Jones.

In un momento storico di rinascita e di ricerca di novità, Jones, uno dei creativi più visionari del mondo della moda, porta una ventata di freschezza. Questa collezione ci lascia in attesa di vedere cosa porterà il futuro in una casa di moda come Fendi, sempre al passo coi tempi e in continua evoluzione.