London Calling: le stampe flower power di Celia Birtwell

Ossie Clark e Celia Birtwell con il loro stile e immaginario hanno segnato l’epoca della Swinging London. Il loro successo si deve all’unione di due menti creative: l’abilità nel disegno di Celia, che sviluppava le stampe ispirate alla natura e alle avanguardie artistiche, si è incontrata con l’abilità nei tagli e nella modellistica di Ossie. La loro unione è stata immortalata da David Hockney nel celebre dipinto “Mr and Mrs Clark and Percy”, (realizzato tra il 1970- 71, conservato alla Tate Britain di Londra), che rappresenta non solo un ritratto di due stilisti, ma anche un manifesto di una nuova classe creativa tra arte e moda.

Il servizio moda – realizzato dal fotografo Mark de Paola utilizzando capi d’archivio di Celia Birtwell – mostra quanto quelle forme e stampe degli anni Settanta siano ancora attuali e oggi più che mai di moda. Il fotografo e regista Mark de Paola ha catturato l’atmosfera della Swinging London con uno shooting esclusivo all’interno della mostra Mr & Mrs Clark, Ossie Clark e Celia Birtwell alla Fondazione Sozzani di MIlano e negli spazi di 10 Corso Como. Protagonista del servizio è la modella e attrice Ema McKie, che indossa abiti originali Ossie Clark/Celia Birtwell. E per rendere ancora più forte il progetto De Paola ha scattato in pellicola con macchine vintage LEICA M3.

Crediti:

Fotografo: Mark DePaola

Model: Ema McKie

Total Look: Ossie Clark & Celia Birtwell | Celia Birtwell Collection

