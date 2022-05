Moda, gender e sostenibilità: Martina Camani & Verde Edrev x BENNU

Sta prendendo forma la seconda capsule collection “Martina Camani & Verde Edrev x BENNU”, progetto che vede la collaborazione tra le due artiste e il responsabile fashion brand BENNU, a cura di Contemporary Attitude, piattaforma di arte contemporanea che concentra la propria ricerca sul rapporto tra arte e moda.

Lo scorso febbraio è stata presentata “Ferula”, la collezione firmata da Verde Edrev, disponibile sul sito bennuofficial.it: ciascun capo, pezzo unico con ricami realizzati a mano, rappresenta un capitolo della storia che l’artista vuole raccontare attraverso personaggi ibridi tra mitologia e fantasia. Con questi ricami, Verde Edrev rende gli abiti protettori e custodi dei corpi di chi li indossa, liberandoli e rinunciando alla differenza sessuale.

Come ci spiega la curatrice Eleonora Angiolini: «Martina Camani & Verde Edrev x BENNU è il primo progetto che Contemporary Attitude cura in dialogo con un brand di moda. Abbiamo sviluppato due collezioni distinte, unite nella scelta di dare continuità alla ricerca artistica attraverso lo specifico vocabolario formale del brand. Corpo, biologia e affettività sono temi cari alle produzioni delle artiste Martina Camani e Verde Edrev, le quali, pur mantenendo una identità linguistica distinta, rispecchiano efficacemente i valori di sostenibilità e gender fluidity promossi da BENNU».

Il responsabile fashion brand fondato da Niccolò Chiuppesi, infatti, nasce con l’intento di ridurre la produzione di nuovi capi di abbigliamento e limitare l’inquinamento da essa provocato, dando una seconda vita a prodotti e tessuti inutilizzati e dimenticati. Vengono utilizzati materiali di scarto, scampoli di tessuti e applicazioni, capi sartoriali provenienti da stock invenduti e guardaroba vintage, con l’intento di garantire fluidità di genere e inclusività.

“Adolesco”, invece, sarà la seconda capsule collection firmata dall’artista Martina Camani, attualmente in fase di produzione, che verrà presentata il 19 settembre 2022 e distribuita sempre tramite i canali ufficiali di BENNU. «Questo progetto è un naturale prosieguo dei miei studi sugli animali nei sogni, intrapresi già nel 2019 con la produzione di Angeli, per cui avevo già sperimentato l’utilizzo di tessuti e ricami. Con “Adolesco” affronto il tema dell’adolescenza nel mondo animale, umano e non umano, sviluppando un’indagine sul desiderio, il corpo e i suoi linguaggi verbali e non verbali, così come la possibilità del rapporto con l’altro, in maniera intersezionale e con uno sguardo al postumano. L’obiettivo è normalizzare un discorso inclusivo e non specista, anche attraverso la scelta di precisi supporti formali come capi d’abbigliamento indossabili tutti i giorni», ci racconta l’artista.

Da un primo approccio più legato alla mitologia, la ricerca di Martina Camani si sta addentrando sempre di più all’ambito degli Animal Studies con un approccio che incontra la sfera della scienza e della biologia ma rimanendo a contatto con i linguaggi dell’adolescenza, del desiderio, dell’amore e della sessualità nel mondo animale, sia esso umano che non umano. E noi non vediamo l’ora di poterla indossare.

Martina Camani & Verde Edrev x BENNU. Film di Alessandra Gaglioti, con musiche di Giacomo Vanelli