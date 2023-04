ModaLisboa, un crocevia di arte, moda ed evoluzione sociale

A pochi giorni dalla chiusura di ModaLisboa – la piattaforma internazionale che fa da ponte tra l’Europa e l’oceano, offrendo un punto di vista inedito e multiculturale sullo stato dell’arte della moda – facciamo il punto sui talenti che hanno portato maggiore impulso dal punto di vista della performance e dell’evoluzione stilistica.

La moda, come l’arte, rappresenta lo specchio delle contraddizioni e delle esigenze della società in cui viviamo e di cui siamo il prodotto. Dall’emergenza climatica ai nuovi codici estetici provenienti dalla rivoluzione digitale, ai tessuti innovativi mixati con fibre organiche, tutto concorre alla creazione di una visione unexpected della moda, realizzata senza filtri di sistema e catalizzata con forza da quell’incubatore di talenti del futuro in cui la manifestazione portoghese ripone gran parte delle sue forze e grandi aspettative: Sangue Novo.

Sangue Novo, come da copione, apre le danze della Fashion Week portoghese con una retrospettiva sui talenti creativi più interessanti del mondo che si sono formati nelle scuole di moda del Paese. Il progetto, sotto la curatela di Miguel Flor, fotografo e designer visionario che ogni anno contribuisce a rendere quest’evento sempre più stimolante per gli addetti ai lavori, insiste sul valore della sperimentazione senza il limite vincolante della finalità commerciale, al fine di rendere i loro progetti creativi puri da ogni contaminazione del mercato. Ecco la nostra selezione.

I talenti di Sangue Novo a ModaLisboa

Çal Pfungst, artista transdisciplinare che fa convivere nella sua opera scrittura, teatro, installazione e moda. Dopo la laurea al Teatro all’ESMAE di Porto, si è diplomato in Fashion Design al Modatex. Negli ultimi anni ha collaborato con l’Associação Artística A Leste e con la Plataforma Yuuts Ruoy, a Lisbona, attraverso svariate mostre e pubblicazioni. Le passerelle di Çal, tra installazioni e performance, sviluppano un lavoro creativo sperimentale che guarda a un approccio fenomenologico e decostruttivista della moda, in cui entrano in gioco nuove forme, relazioni e limiti per l’abbigliamento.

Ines Barreto, vincitrice del Premio ModaLisboa X IED – Istituto Europeo di Design si è aggiudicata una borsa di studio che le darà l’opportunità di frequentare il Master in Fashion Design di Milano, del valore di 20mila euro. La sua collezione LET US EAT CAKE è la riflessione di una giovane designer innamorata della moda fin dalla sua infanzia – con riferimenti estetici e linguistici come Vivienne Westwood o Alexander McQueen, e affettivi, come la nonna – che sta scomparendo.

La giovane designer adotta un approccio intimo alla sua pratica, trascendendo la materialità degli abiti per concentrarsi sulla narrazione. Assorbendo le sfide che il Fashion System ha vissuto nell’ultimo anno – dagli scandali di Balenciaga, alla chiusura dell’omonimo marchio di Raf Simons, dalla morte di Vivienne Westwood all’abbandono di Alessandro Michele da Gucci, fino alla nomina di Shein come marchio più popolare del 2022 – interpreta la superficialità che identifica nella sua generazione attraverso la sovversione dei materiali.

Il lattice liquido, un materiale che ha esplorato nella sua precedente collezione e che è interamente autoprodotto, è l’elemento catalizzatore della sua polemica: un materiale costantemente confuso con la plastica, che utilizza per mettere sotto i riflettori l’industria plastificata, materializzata in cui è ancora immerso l‘universo della moda. «Sappiamo che stiamo distruggendo il mondo, ma per ora… mangiamo la torta».

Niuka Oliveira crea un dialogo ben equilibrato tra una collezione di tele in chiave action painting e femminilità urbana, in un linguaggio talmente credibile da essersi meritata il Prémio ModaLisboa X Tintex Textiles Niuka che prevede un contratto di tre settimane presso Tintex, per sviluppare una capsule collection, insieme a una borsa di studio di 1.500 euro. La designer ha studiato alla Escola Artística e Profissional Árvore, nel corso di Fashion Design Technical, nel 2015. Nel 2018 si è iscritta al corso di Fashion Design, presso Modatex Porto, dove ha avuto l’opportunità di esplorare i vari aspetti della moda e del design, di aprire nuovi orizzonti e di iniziare la ricerca della sua identità di creatrice. Come studentessa ha partecipato a diverse competizioni internazionali come Euroskills (Austria, 2021), dove ha ottenuto il terzo posto, e la Worldskills Competition Special Edition (Finlandia, 2022).

Molly98 è il nome del brand creato da Maria Duque alla fine del 2019, come rappresentazione di un’identità artistica incentrata su un’opera ricavata da materiali esistenti. Molly98 è cresciuto fino a diventare un simbolo della controcultura europea, riuscendo a finire sulle riviste Contributor, Pap, Neo2, Harper’s Bazaar e a vestire artisti musicali internazionali su video musicali, concerti e festival come Rolling Loud, Vodafone Paredes de Coura, Nós Primavera Sound. Le sue collezioni si collocano perfettamente all’interno di quel filone slow fashion più alternativo rivolto allo streetwear e al clubwear, sostenuto dal principio dell’economia circolare, dei rifiuti zero e del consumo consapevole, con l’obiettivo di creare un impatto rigenerativo sull’industria.