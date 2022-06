Objects IV Life. Il nuovo brand firmato Daniel Arsham

L’artista americano Daniel Arsham, conosciuto per le sue sculture «future relic» ha annunciato la nascita di un suo brand. Objects IV Life ha debuttato con una collezione intitolata Chapter 001 nata con l’esigenza di creare un guardaroba che vada al di là delle tendenze del momento, Objects IV Life vuole reimmaginare il modo in cui vestiamo, con un’attenzione particolare al metodo di produzione. I capi, che evocano l’abbigliamento tecnico del workwear, sono infatti stati realizzati interamente con materiali sostenibili.

Il marchio è nato da una “visione comune” tra Arsham e il CEO e co-fondatore di Tomorrow’s, Stefano Martinetto: i pezzi sono progettati per una vita intera, piuttosto che per una stagione. «Objects IV Life è un concept in evoluzione, un work in progress senza fine, un manifesto concreto per il cambiamento: tu sei il veicolo», ha dichiarato l’artista durante il lancio della collezione.