Otto giovani creativi e un po’ pirati per la nuova campagna di ETRO

ETRO ha iniziato il 2022 all’insegna della contaminazione tra moda, arte contemporanea e stret culture, invitando otto giovani talenti provenienti da Europa, Asia a e Stati Uniti, a interpretare la stampa della bandana, uno dei motivi più iconici del brand italiano, fondato nel 1968. “Forever Pirates, The Upstream Generation” è il titolo del progetto, pirati contemporanei, quindi, portavoce di una generazione che risale la corrente, che trova cioè nuove direzioni, tra pittura e parkour, «Pensatori anticonformisti, spiriti liberi, poeti del presente, eclettici, visionari e artisti che rompono le regole del gioco, si spingono oltre gli schemi e oltrepassano le convenzioni», spiegano da ETRO.

E allora, i “Forever Pirates” ETRO sono l’artista giapponese Daisuke, il visual artist italiano Weel Lee, il pittore e digital artist tedesco Mago, la pittrice americana Kate Ahn, il custom maker italiano Clessio, l’atleta parkour giapponese Zen Shimada, il visual artist italiano Andrea Crespi e il designer americano Shane Gonzales. Una nuova generazione di content creator che su fa interprete dello stile del brand, formando un collettivo artistico digitale che esplora le possibilità derivata dall’ibridazione tra fashion design, pittura, musica, visual art e street culture, spaziando attraverso le diverse discipline e metropoli internazionali da Berlino a Los Angeles, da Milano a Ichikawa.

Nella nuova campagna digitale, i creators indossano i capi stampa bandana di ETRO per presentare una serie di artwork esclusivi ispirati all’universo positivo e vibrante del brand, ancora oggi apprezzatissimo per le sue storiche rielaborazioni del tema Paisley, un motivo vegetale a forma di goccia di origine persiana. Le opere create dai guest creator di ETRO sono visibili a sui canali social del brand e sui profili Instagram di ogni artista. A proposito, a Sanremo, è stato sfoggiato proprio uno dei capi realizzati in questo progetto: il Cardigan Jacquard Paisley Bandana, indossato da Rkomi durante la terza serata.