Parigi omaggia Vivienne Westwood, la regina cool del punk

Uno show memorabile per ricordare Vivienne Westwood, che ha visto la presenza di numerosi personaggi come Jared Leto, Tracey Emin, Jean-Paul Gaultier, oltre ai migliaia di fan accalcati all’esterno dell’Hotel de la Marine, nella piazza più grande di Parigi, Place de la Concorde. Lo show tributo alla regina del punk si apre con una damigella punk che indossa un top su cui è stampata una bellissima foto di una sorridente Westwood. Il capo è abbinato a mini kilt, leggings gotici e scarpe a piattaforma imponenti.

Al timone della maison è Andreas Kronthaler, vedovo di Westwood e suo successore designato da lungo tempo. Andreas per l’occasione ha voluto creare un racconto intimo, una sfilata che ripercorre pezzi d’archivio e non, intrisa di amore e dedizione, incorporando elementi recuperati dalle stagioni precedenti, collegando organicamente questa collezione ai design di Vivienne. Meravigliosi twin set – di calzamaglie e cardigan – realizzati con stampe di figure dell’Antica Grecia, seguiti da capi sartoriali da baroni punk. Ribelli della restaurazione del rock’n’roll che hanno scoperto come essere alla moda: i ragazzi indossano stivali da pirata dorati alti fino alla coscia e alle ragazze piacciono le super piattaforme con la suola di legno.

Anche il casting è stato speciale e ha incluso figure da sempre legata a Queen Vivienne come Mark Vanderloo e Arnaud Lemaire, Farida Khelfa e la modella estone Kätlin Aas. Momenti di grande commozione per questo show che segna la fine di un’epoca e un nuovo inizio. «È stato un doveroso addio a una grande stilista, che ha influenzato tutti. Me stesso incluso, fin dai primi giorni del punk, Malcolm McLaren e i Sex Pistols», ha dichiarato Jean-Paul Gaultier.

Questa la lettera di Andreas Kronthaler in ricordo della moglie:

TINTTWISTLE

Ho nostalgia di te

Così tante domande

Ti capisco molto di più ora

Ho trovato la sciarpa che stavamo cercando

Sto leggendo i libri che leggevi tu

Metterò la musica che abbiamo sentito insieme tante volte

Tenerti sulle mie ginocchia è tutto ciò che desidererei adesso

E accarezzare la tua faccia col mio naso

Ciò che è successo è ciò di cui avevo bisogno

Sei stata la mia ragione e tutto ciò che ho fatto l’ho fatto per te

Ti piacevano gli skateboarder e la bicicletta e hai voluto sbarazzarti della macchina e usare i mezzi pubblici come prima

Sei così cool, così cool mia cara

Quando accarezzavi un animale o innaffiavi le piante o mi prendevi in giro, per te era lo stesso

L’autunno inizia inosservato.

Le notti si allungano lentamente,

E, a poco a poco, i venti limpidi diventano sempre più freddi,

la vampata dell’estate svanisce.

La mia capanna di paglia cresce ancora.

In fondo alla scala, in mezzo all’erba, la rugiada luminosa luccica.

Meng Hao-Jan (689-740 A.D.)

In ogni cosa che mostreremo, ho pensato a te e al luogo da cui venivi, il Nord dell’Inghilterra

La “masturbation skirt”, ti ricordi?

Era tanto tempo fa. Quanto abbiamo riso quando l’abbiamo creata.

Ci ho lavorato di nuovo.

Le gonne sottoveste che erano le tue preferite in assoluto.

Ne ho fatte alcune per te, tutte diverse, così sgargianti, così belle, così femminili, così donna, davvero donna.

Ho utilizzato alcuni dei nostri tessuti antichi che avevamo raccolto per dare loro una nuova vita, spero non ti dispiaccia.

Una volta mi hai detto che avrei potuto portarti via tutto, ma di lasciarti le tue scarpe platform, perché non se ne può fare a meno.

Forse la cosa più importante che tu mi abbia mai insegnato è mettere la donna su un piedistallo.

Andreas Kronthaler, March 2023 Paris