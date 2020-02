Prada veste Simons. E viceversa. Annunciata la nuova co-direzione

“È perfettamente in sintonia con la storia individuale di ognuno dei due stilisti: reinvenzione, provocazione, esplorazione audace e forza delle idee – ora, insieme”. Ecco, in poche parole, un messaggio che da oggi riscriverà le pagine della moda globale: Miuccia Prada e Raf Simons, infatti, “con pari responsabilità a livello di input creativo e processi decisionali”, dal prossimo 2 aprile lavoreranno insieme per mostrare il primo risultato nella collezione Donna Primavera/Estate 2021, che sfilerà a Milano a settembre 2020.

Una conversazione aperta

Nel comunicato, arrivato nel pomeriggio di oggi, si profila una partnership a tutti i livelli che “nasce da profondo rispetto reciproco e da una conversazione aperta; una decisione presa di concerto, proposta e perseguita da entrambe le parti, per dare vita a un nuovo dialogo tra due stilisti universalmente considerati tra i più importanti e influenti di oggi”.

L’annuncio, inoltre, arriva anche durante la Milano Fashion Week, e vuole porsi come una indicazione sul presente della moda: “La sinergia di questa partnership ha ampie ramificazioni. È una reazione ai tempi in cui viviamo – un’epoca di nuove possibilità, che consentono di assumere un punto di vista e un approccio diversi rispetto alle metodologie consolidate. Si può anche interpretare come il primo passo in direzione di più vasti ambiti di interazione – l’inizio di uno scambio e di una collaborazione liberi, che si interrogano sulle convenzioni creative. L’innovazione è parte integrante dell’identità di Prada: il desiderio di ampliare i propri orizzonti, di sperimentare, di cogliere ogni opportunità per avanzare”.

Vedremo quali saranno i risultati, anche rispetto agli indotti economici: Prada, nel 2019, aveva chiuso il primo semestre con un utile a 155 milioni di euro, pari al 10 per cento dei ricavi.

Chi è Raf Simons?