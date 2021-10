“Un EMPORIO non ha confini, di tempo e di spazio. Un EMPORIO è un recipiente, un’enciclopedia, un algoritmo. Un EMPORIO contiene tutto, per tutti, in ogni momento. Un EMPORIO non ha schemi. EMPORIO ARMANI è tutto questo, nel segno dell’aquila. È qui, adesso, subito, oggi, in ogni modo. È me, te, noi, voi, tutti uguali perché tutti diversi. Liberi. È concretezza e immaginazione. È EA” Recita così il Manifesto che ripercorre quattro decenni di Emporio Armani. La trasversalità e l’avanguardia del brand vengono quindi ripercorse negli spazi di Armani/Silos in un’esperienza a 360° tutta da vivere. La missione di Emporio Armani La storia di Emporio Armani parte nel 1981 quando Giorgio Armani – già celebratissimo – si prefigge di volere una moda per tutti, senza troppe spiegazioni. In questo percorso, infatti, la storia del brand si interseca inevitabilmente con la storia di Milano ma anche con iniziative come Emporio Armani Magazine. THE WAY WE ARE I pezzi di questa mostra, scelti dallo stesso Giorgio Armani, sono accompagnati da gigantografie, moodboard che invadono intere pareti ma anche video e tanti abiti. Ripercorrendo la storia del brand, possiamo ritrovare un pezzo di storia della moda italiana.

La volontà di Armani non è solo quella di glorificare i quarant’anni del brand ma di rinnovarne i valori fondanti: la libertà e lo spirito iniziale di individualità e aggregazione. Ogni elemento di questa mostra rende vivo e tangibile lo spirito di uno dei brand più «Da sempre Emporio è un marchio fortemente ancorato alla contemporaneità, che riflette l’energia e la vitalità delle metropoli, cogliendone il ritmo e proponendo un’esperienza fatta di abiti, accessori e idee» spiega Giorgio Armani.

In mostra fino al 6 febbraio 2022, “THE WAY WE ARE” ci porta in un viaggio nel mondo di Armani ma sopratutto nel made in Italy con la maestria di uno degli stilisti italiani più conosciuti e apprezzati al mondo.