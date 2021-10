Vans x MOCA: una nuova collezione di scarpe ispirata alla California

Dopo il MoMA il MOCA: Vans, il brand più iconico per gli skater di tutto il mondo, ha annunciato una nuova collaborazione che intreccia il mondo dello street wear e quello dell’arte contemporanea. Il marchio presenterà infatti una nuova collezione che reinterpreterà i classici modelli di scarpe del marchio, come la Authentic, la Slip-On e la Sk8-Hi, con alcuni elementi di design che richiamano il museo di Los Angeles.

Ogni modello sarà caratterizzato da uno stile unico e identificabile ma tutti presenteranno le icone geometriche realizzate negli anni ’80 dai grandi Ivan Chermayeff e Tom Geismar, nomi leggendari del graphic design, per scandire le lettere del nome del Museo: un quadrato blu per la M, un cerchio verde per la O, e un triangolo rosso per la A. La C invece decisero di lasciarla così, cioè una semplice ma efficace C in un font simile al Times New Roman, per rendere la sequenza non solo visivamente unica ma anche facilmente leggibile. Un progetto che è passato alla storia per la sua perfezione. Ed è infatti da questi quattro elementi caratterizzanti l’identità del museo che ruota la personalizzazione del brand.

Il pezzo più appariscente della nuova collaborazione Vans x MOCA è la Authentic stringata a pois verdi e bianchi all-over, con il logo geometrico cucito sui lati. Sulla Slip-On invece il colore prevalente rimane il bianco ma con un motivo a scacchiera bianco e blu e l’acronimo MOCA in evidenza sul puntale allargato. Le Sk8-His si presentano con un motivo bianco, sulla maggior parte della tomaia, e rosso accesso, nella zona del tallone. Infine, le EVDNT UltimateWaffle optano per una scala di grigi, con la tomaia e le suole in una fredda tonalità di grigio, con la scritta MOCA sui lati. Il primo lancio di questa nuova collezione è previsto per novembre ma nei prossimi mesi saranno presentate altre linee ispirate alle opere di tre artisti originari della California che, d’altra parte, oltre a essere lo Stato del MOCA, è anche la patria dello skateboard.

Non è la prima volta che Vans collabora con musei d’arte: con il MoMA già è stata lanciata una linea di scarpe e abbigliamento che mette in risalto le opere di celebri artisti esposti al MoMA, dalla camicia a maniche corte “drippata” da Jackson Pollock al cappellino da baseball Kandinskyzzato, fino allo zaino con le ninfee di Monet. Indipendente dal MoMA, invece, la capsule ispirata alle opere di Frida Kahlo.

Un momento d’oro per Vans, che nelle ultime settimane ha fatto registrare un vero e proprio boom. Le vendite delle Slip-On bianche indossate dai personaggi di Squid Game, la serie tv recentemente pubblicata da Netflix e diventata un caso mondiale, sono aumentate del 7800 % (non è un errore di battitura), secondo i dati pubblicati da The Sole Supplier. Questo incremento vertiginoso potrebbe essere dovuto anche alla prossimità con Halloween ed è facile immaginare che tantissime persone sceglieranno di vestirsi come gli sventurati concorrenti della fortunatissima serie tv survival.