Ancora qualche giorno per vedere la mostra di otto artisti contemporanei alla Casa di Goethe, museo di Roma e luogo di incontro culturale e scientifico che, nel 2023, compie 25 anni di attività. Curata da Ludovico Pratesi e scandita da 34 opere, tra pittura, scultura e fotografia, la mostra insiste sul tema del viaggio, particolarmente caro a Johann Wolfgang von Goethe che, come è noto, venne in Italia e la visitò in lungo e in largo, dal 3 settembre 1786 al 18 giugno 1788, soggiornando a Roma, nel palazzo di via del Corso 18, rione Campo Marzio. Otto artisti diversi per generazioni, nazionalità e anche per modalità di espressione ma tutti capaci di ricalcare questo tema con ampia varietà di soluzioni, non solo simbolicamente ma anche come prassi.

Il titolo della mostra, “VIAGGIO IN ITALIA XXI – Lo sguardo sull’altro”, pone l’accento sui viaggi possibili, reali, come quelli identificati e riconosciuti nelle piume del lavoro di Alessandro Piangiamore, poste su negativi su carta giapponese, le stesse piume usate per scrivere i diari di viaggi; ma anche su quelli ideali, come nel caso di Silvia Giambrone, la cui narrazione è invece più intima, realizzata attraverso le parole che si esplicano nel racconto di una violenza subita da una donna. Le fotografie di Johanna Diehl invece narrano visivamente le architetture di stampo fascista, il Razionalismo tipico di alcune zone della Capitale ma non solo, luoghi con un portato faticoso ma necessario per andare avanti. Esra Ersen, d’altro canto, racconta il rapporto dei migranti con la città che, spesso, passa attraverso lavori umili e disagevoli, come la raccolta dello sporco nelle strade. Francesco Arena infine registra la necessità di raccontare paesaggi attraverso la scrittura, frasi brevi incise sul bronzo ma che sembrano fragili come panetti di argilla. Tra gli artisti in mostra, anche Guido Casaretto, Benedikt Hipp, Christian Jankowski.