Antony Gormley, Nedko Solakov, Jorge Macchi alla Galleria Continua, a San Gimignano

di redazione

A San Gimignano, negli spazi della Galleria Continua, è l'ultimo weekend per visitare le personali di Nedko Solakov 'A Side Solo Show (drawings only), di Jorge Macchi 'Diáspora’, mentre una settimana in più rimane per la personale di Antony Gormley “Body Space Time).