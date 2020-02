Bertozzi & Casoni, Frammenti di quotidianità | MLB Home gallery

Come ormai consuetudine, in concomitanza con la mostra “De Nittis e la rivoluzione dello sguardo”, visitabile a Palazzo dei Diamanti fino al prossimo 13 aprile, la MLB Home Gallery ha invitato a Ferrara il duo artistico Giampaolo Bertozzi (Borgo Tossignano, 1957) e Stefano Dal Monte Casoni (Lugo di Romagna, 1961) per presentare alcune opere legate al concetto di istantanea a partire dalle suggestioni ricevute dall’opera “Colazione in giardino” di uno dei pittori protagonisti della scena parigina di fine Ottocento.

La mostra dal titolo Frammenti di quotidianità vede protagonista una serie prodotta ad hoc da Bertozzi & Casoni, maestri nel campo della ceramica, i quali da sempre hanno instaurato un dialogo con la grande tradizione dell’arte coltivando la loro vocazione per la sperimentazione in campo scultoreo. In quest’occasione il confronto non è solo con la pittura di De Nittis ma anche con l’avvento de IL linguaggio artistico del XIX secolo per eccellenza: la fotografia che ha fortemente influenzato e tracciato una linea di demarcazione nel modo di ritrarre il reale, sezionabile in singoli istanti e descritto con immagini salienti. Grazie a singole immagini, che oggi chiameremmo frame, la fotografia permetteva di vedere, e capire, l’effettiva realtà delle cose oltre la superficie.

“Sono molto felice della sfida posta a Bertozzi & Casoni – ci confida Maria Livia Brunelli -. Trovo geniale l’idea di ricreare in galleria una vera tavola apparecchiata con tanto di tovaglia reale ma adorna di vassoi e piatti ricchi di prelibatezze realizzati nei più piccoli dettagli in ceramica. Capita spesso che i visitatori che non conoscono la produzione di questi artisti, appena entrati si scusino pensando di aver interrotto un momento di festa… E poi quando capiscono che ogni più piccolo particolare è realizzato in ceramica, rimangono senza parole, strabiliati, e iniziano a toccare la finta polvere, la zolletta di zucchero, i fondi di caffè… E riconoscono i riferimenti a De Nittis e alle tavole ottocentesche nei dettagli decorativi delle tazzine e dei vassoi, nel guanto bianco appoggiato di fianco alla tazzina di cioccolata con la panna. Ovviamente, anche quello in ceramica. Nella seconda sala trionfa una spettacolare orchidea azzurra alta più di un metro, che sembra stata appena estratta dal terreno in cui era radicata, svelando le conseguenze dell’impatto umano sulla natura, ma anche la forza stessa della vegetazione di rigenerarsi di continuo”.

Con una ventina di accumuli realizzati in ceramica policroma a metà strada tra natura morta e ready made il duo emiliano romagnolo coglie perfettamente e sottolinea il nostro presente fatto di precarietà, consumo, ricerca e spreco creando presenze provenienti da un passato distopico e invitandoci a riflettere sul futuro del nostro mondo.

Vincenzo D’Argenio

mostra vistata il 30 novembre 2019

Dal 30 novembre 2019 al 13 aprile 2020

Bertozzi & Casoni, Frammenti di quotidianità

Orari: sabato e domenica 15-19 (verificare via telefono)