Big mouth di Massimo Scognamiglio alla Contemporary Art Shop di Roma

Inaugura il 23 giugno la personale di Massimo Scognamiglio alla Contemporary Art Shop di Roma. In esposizione, le opere della serie delle “Grandi Bocche” e alcuni “Labirinti”. Nei suoi lavori, a metà tra ritratto classico e suggestioni street e pop, l’artista esplora i meandri della psiche umana, addentrandosi nelle zone scivolose, sui baratri dove è più difficile mantenere l’equilibrio.

Il disagio mentale è uno dei grandi temi di questa epoca. Acutizzato e diffuso dalla pandemia, oggi, quello che viene definito come “il male oscuro” è rintracciabile in tutte le fasce d’età e sociali della popolazione, arrivando anche ai giovanissimi, ai bambini e gli adolescenti. L’artista da sempre si fa portavoce di questo tema e attraverso la sua arte ne ricorda la costante presenza.

Artista, fotografo e digital evangelist, Massimo Scognamiglio è riconosciuto come un pioniere del web in Italia. Dipinge, fotografa ed espone da metà degli anni ’90.

Dal 2006 ha vissuto in California, poi per un breve periodo si è trasferito a Parigi dove ha continuato a dipingere, fotografare e progettare performance: la sua più nota, Rebirth, si è svolta nel 2016 a Place de la République. Ha esposto in musei pubblici e gallerie private.

Oggi vive e lavora a Roma, nel quartiere Pigneto, nel suo studio/abitazione/galleria conosciuto come Le Petit Atelier.