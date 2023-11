Cortesi Gallery 10 Years, una mostra per raccontare un decennio d’arte contemporanea

Un decennio di esplorazione dell’arte contemporanea, racchiuso in una mostra. Ma con il progetto espositivo Cortesi Gallery 10 Years, non solo si racconta il percorso della galleria fondata nel 2013 dalla famiglia Cortesi e specializzata in movimenti artistici europei dagli anni ’60 fino ai giorni nostri, ma si apre anche una panoramica su qui movimenti cruciali che hanno plasmato il mondo dell’arte.

Visitabile fino al 28 febbraio 2024, la mostra presenta opere di artisti come Alighiero Boetti, Enrico Castellani, Agostino Bonalumi. Il percorso espositivo rende omaggio anche a Pietro Consagra e Piero Dorazio, pionieri dell’astrattismo romano, e a Heinz Mack e herman de vires, membri fondamentali del movimento ZERO, senza dimenticare Arnaldo Pomodoro, considerato tra i più grandi scultori contemporanei, e Giuseppe Santomaso, esponente dell’Arte Informale di ispirazione Veneziana. Accanto a questi maestri, vengono presentati alcuni degli artisti contemporanei di cui la galleria si è fatta promotrice: Francesco Carozza, Chiara Dynys, Maurizio Donzelli, Tiziana Lorenzelli e Lucrezia Roda.

A coronamento della mostra, sarà presentato anche un ricco catalogo, edito da Skira, con un saggio introduttivo a cura di Marco Meneguzzo. Questa pubblicazione, che include un’intervista ai fondatori, Stefano e Andrea Cortesi, mette in evidenza il percorso di formazione e crescita di questa “impresa”, che in questo contesto, come specifica Meneguzzo si fa portatrice del duplice significato di «Attività proficua» e di «Atto eccezionale».

Il progetto fornisce una narrazione coinvolgente dell’avventura di Cortesi Gallery, offrendo ai visitatori e ai lettori una comprensione più profonda dei suoi contributi al panorama dell’arte contemporanea. «Nonostante le novità apportate nel corso degli anni, novità che Marco Meneguzzo ha sapientemente illustrato nel suo saggio In These first ten years, Cortesi Gallery si è mantenuta fedele al suo programma espositivo che riflette l’esperienza stessa della galleria, presentando importanti mostre dedicate agli artisti del gruppo ZERO, New Tendencies, Optical Art, Conceptual e Minimal Art», spiegano dalla Galleria.

«Ad arricchire l’offerta artistica e a integrazione delle grandi mostre dedicate ai maestri italiani ed internazionali del ‘900, la galleria precisa il suo impegno sul piano del contemporaneo, presentando opere degli artisti emergenti con cui lavora». Cortesi Gallery 10 Years compendia così i punti salienti delle mostre organizzate nel corso di questi primi 10 anni di attività. «Il processo di realizzazione della mostra e del libro ha dato la possibilità di ricordare oltre alle straordinarie opere che sono transitate per gli spazi della galleria anche i preziosi legami che si sono instaurati e che tutt’ora orbitato intorno alla realtà di Cortesi Gallery».