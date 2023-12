Da Picasso a Mulas: le mostre di Marsilio Arte a Palazzo Reale di Milano

Una lunga stagione di mostre targata Marsilio Arte, nei prestigiosi spazi di Palazzo Reale di Milano, tra Maestri della pittura e della fotografia. L’inedita storia della mancata cittadinanza francese di Pablo Picasso, la città meneghina vista da Ugo Mulas e la parabola creativa di Felice Casorati. Sono alcune delle anticipazioni dei tre appuntamenti che Marsilio Arte ha in programma per il 2024 e per il 2025 in collaborazione con Palazzo Reale e con il Comune di Milano – Cultura.

Dal 20 settembre 2024, aprirà Picasso, lo straniero, a cura di Annie Cohen-Solal in collaborazione con Sébastien Delot. Realizzata con il Museo Picasso di Parigi e il Museo Nazionale di Storia dell’Immigrazione, la mostra sarà visitabile fino al 2 febbraio 2025. Sempre a Palazzo Reale, dal 3 ottobre 2024 al 26 gennaio 2025, aprirà la prima antologica a Milano su Ugo Mulas, a cura di Denis Curti e Alberto Salvadori. In programma per la primavera del 2025 la retrospettiva dedicata Felice Casorati, a cura di Giorgina Bertolino, Fernando Mazzocca e Francesco Poli, realizzata in collaborazione con l’Archivio Casorati.

Picasso, Mulas, Casorati: tre mostre di Marsilio a Palazzo Reale, Milano

Picasso, lo straniero sarà scandita da oltre 80 opere e affronterà temi di stretta attualità, quali quelli dell’accoglienza, dell’immigrazione e della relazione con l’altro. Pablo Picasso, nato nel 1881 a Malaga, in Spagna, si stabilisce a Parigi nel 1904. La Francia diventerà la sua casa e la sua fama crescerà ben oltre i confini nazionali ma l’artista non otterrà mai la cittadinanza francese, bensì solo quella onoraria, nel 1948. Per la prima volta, l’esposizione approfondisce la condizione di straniero, partendo dalla formazione dell’identità del maestro dell’Avanguardia e aprendo una riflessione sulla contemporaneità.

Dopo pochi giorni a Palazzo Reale verrà inaugurata la prima retrospettiva a Milano su Ugo Mulas, nato nel 1928 a Pozzolengo in provincia di Brescia e morto nel capoluogo lombardo nel 1973. L’esposizione, a cura di Denis Curti, direttore delle Stanze della Fotografia, e Alberto Salvadori, direttore dell’Archivio Mulas, avrà un taglio inedito e ospiterà oltre 200 fotografie, incluse molte preziose vintage.

Infine, dopo la celebre mostra del 1990, nel 2025 Marsilio Arte porterà a Palazzo Reale la prima antologica su Felice Casorati, a cura di Giorgina Bertolino, Fernando Mazzocca e Francesco Poli. Si tratta della rassegna più completa mai realizzata su questo grande protagonista del Novecento che presenterà un corpus di opere provenienti da collezioni pubbliche e private.