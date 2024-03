Da Trieste, con affetto, Vincent van Gogh

La gente non fu pronta a capire l’intensità di Vincent van Gogh. Ciò nonostante, in un mondo che spesso lo stordiva e lo denigrava, costringendolo alla fuga, la grandezza di quest’uomo fu tale da condurlo ad amare comunque il prossimo, suo fratello Theo ma anche altre persone, specie quelle sfortunate, oneste, silenziose, lavoratrici, eroi di tutti i giorni.

Lui considerava l’amore come qualcosa di veramente artistico. Bisognoso d’affetto ma allo stesso tempo schivo, rimase sempre fedele a se stesso, radicato nella sua Arte e cosciente che questa sarebbe un giorno arrivata a tutti quelli che verranno. Come ricordano le sue citazioni di cui è disseminata la mostra, Vincent non lavorava per la paga dei suoi quadri ma per la gioia, il coraggio ed il rischio di viverci dentro. Per lui la professione non era quello che ti fa portare a casa il soldo ma il convivere con il dono per cui nasci, come fosse una chiamata spirituale. Per van Gogh era imperativo resistere e dipingere, per riuscire a mettere a tacere tutte quelle voci pessimiste e subdole a lui avverse, anche soltanto per un giorno in più, per fargli capire che la vita era bella e così la pittura.

Ancora un giorno rubato al tormento, ancora un quadro dipinto, da qui all’eternità.

Secondo Vincent infatti non era tanto la morte la cosa più difficile per un pittore, quanto il raggiungere le stelle. E aspettare quel momento in pace, nello scorrere degli anni, sarebbe stato come raggiungerle a piedi. Oggi Vincent van Gogh è uno degli artisti più conosciuti al mondo, icona dell’arte ed amatissimo dal pubblico. La sua padronanza del colore è geniale. Egli riuscì a trasformare il peso ed il dolore della sua vita in opere di estatica bellezza. Il tormento è “facile” da rappresentare, ma incanalarlo e vincerlo con la pittura, raggiungendo l’estasi e la grandezza della natura, è straordinario e forse mai nessuno riuscirà più a ritrarle così. Lui fu non solo un artista geniale ma anche uno dei più grandi uomini che abbiano mai sentito e raggiunto la natura e la fede, magari in una di quelle notti luminose che assomigliano ad un sogno, in cui il vento celeste disegna scie e vortici stellati.

«Voglio che i miei dipinti arrivino al cuore della gente.(…). In breve voglio fare tali progressi che la gente possa dire delle mie opere: Sente, profondamente. Sente con tenerezza. – malgrado la mia cosiddetta rozzezza e forse perfino a causa di essa». Lettera a Theo n.218, L’Aia, 21 luglio 1882. E noi oggi, ti sentiamo, Vincent van Gogh.

