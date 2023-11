DiecixDieci, alla Galleria Ingenito di Napoli i Maestri dell’arte del dopoguerra

Dieci maestri dell’arte contemporanea, dal Dopoguerra a oggi, per un percorso tra linguaggi, tecniche e stili. Presso la sede di Napoli della Galleria Andrea Ingenito Contemporary Art, sarà vistabile fino al 13 gennaio 2024 DIECIXDIECI, il progetto ideato nel 2020, che si ripropone ogni anno, in occasione delle festività natalizie, per omaggiare i grandi artisti con cui la galleria, che dal 2013 ha sede anche a Milano, lavora maggiormente. Giunta alla terza edizione, questa volta l’esposizione presenterà una selezione di opere di Franco Angeli, Alighiero Boetti , Roberto Crippa , Tano Festa, Giorgio Griffa, Renato Guttuso, Mimmo Paladino, Arnaldo Pomodoro, Mario Schifano , Damien Hirst.

Tra i lavori esposti negli spazi di via Cappella Vecchia, particolarmente significativi sono uno Schifano di grandi dimensioni provenienza Mazzoli, un arazzo dalla serie Kabul di Boetti, un prezioso olio su tela di Guttuso, un dittico su carta di Mimmo Paladino fine anni ’70, quindi prima del periodo della Transavanguardia. E poi un raro lavoro geometrico di Crippa e, per concludere, una Butterfly Spin Painting del 2009 di Damien Hirst, opera unica su cartoncino.

La galleria Andrea Ingenito Contemporary Art – fondata a Napoli nel 2008 – si affaccia sulla centralissima piazza dei Martiri e dal 2013 ha aperto un secondo spazio espositivo a Milano, attualmente situato tra Corso Buenos Aires e la stazione centrale. Dal 2017 diventa membro dell’ANGAMC, Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea. Attraverso varie attività, tra mostre, fiere nazionali ed internazionali, esposizioni e pubblicazioni editoriali, la Galleria dà spazio ad artisti sia giovani che storicizzati, con una particolare attenzione ai movimenti degli anni ’60 e ’70, da Robert Indiana ad Andy Warhol, da Mario Schifano a Giosetta Fioroni.