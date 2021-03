Elisabetta Catalano guarda Federico Fellini: le video narrazioni in un click

«Dopo essere stato testimoniato, filmato, fotografato, il magico rapporto tra Federico Fellini ed Elisabetta Catalano, già protagonista della mostra “Ri-tratto rosso – Elisabetta Catalano guarda Federico Fellini“, è ora al centro di tre suggestivi tour virtuali che fino all’11 marzo catapultano il pubblico all’interno dell’esposizione allestita nel Teatro 1 degli studi di Cinecittà e realizzata da Istituto Luce Cinecittà – Direzione Comunicazione con il contributo della DG Cinema e Audiovisivo, la cura di Aldo E. Ponis, la direzione artistica di Emanuele Cappelli, testi, ricerca scientifica e iconografica di Laura Cherubini e Raffaele Simongini, e le meravigliose immagini dell’Archivio Elisabetta Catalano», si legge nel comunicato stampa.

Come vedere i contenuti video

«Fruibile gratuitamente su tutti i dispositivi attraverso il canale Youtube di Istituto Luce Cinecittà e le pagine Facebook e Instagram di Cinecittà si Mostra, l’esposizione permanente degli Studios, il nuovo ciclo di narrazioni digitali, “Ri-tratto rosso in un click” analizza, ogni giovedì, uno dei temi presenti in mostra: dalla genesi del rapporto tra Fellini ed Elisabetta Catalano, passando per le scelte stilistiche della fotografa, fino ai punti di contatto nel lavoro dei due artisti. In ciascun video un educatore museale guida lo spettatore all’interno del percorso della mostra introducendo e analizzando il tema della puntata approfondito da una breve intervista che offre una chiave di lettura ulteriore per comprendere meglio il significato storico ed estetico delle immagini, e il loro allestimento.

Grazie a “Ri-tratto rosso in un click” via web tutti gli spettatori potranno scoprire e approfondire lo sguardo sul cinema di un’artista che tutto il mondo ci ha invidiato e che sa regalarci un’immagine inaspettata del più amato e geniale dei nostri registi».

“Ri-tratto rosso in un click”, i prossimi appuntamenti

Il calendario delle video narrazioni è stato aperto il 25 febbraio da “Ri-tratto rosso in un click – Cinema e fotografia” con «un’introduzione al rapporto tra Elisabetta Catalano e Federico Fellini e dunque agli intrecci tra Cinema e Fotografia con accenno agli esordi della fotografa attraverso l’intervista al curatore della mostra Aldo E. Ponis, direttore dell’Archivio Elisabetta Catalano».

Giovedì 4 marzo: Ri-tratto rosso in un click – Ritrattistica

«Guida al ritratto fotografico di Elisabetta Catalano, alle sue scelte compositive e stilistiche e alla relazione tra la fotografa e la ritrattistica nell’arte, grazie all’intervista a Laura Cherubini, storica dell’arte e accademica, membro del comitato scientifico della mostra, e all’approfondimento offerto dalle foto scattate sul set del Satyricon, esposte in mostra».

Giovedì 11 marzo: Ri-tratto Rosso in un click – Plasmare la luce

«Analisi tra similitudini e differenze fra lo sguardo di Elisabetta Catalano fotografa e Federico Fellini regista attraverso l’intervista a Raffaele Simongini, critico e accademico, nonché membro del comitato scientifico della mostra».