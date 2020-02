Fosco Valentini, Lo stesso gesto in un altro spazio tempo | Galleria Alessandra Bonomo

Un eclettismo onnivoro caratterizza la ricerca di Fosco Valentini, artista che attinge da un humus teorico che spazia dalla filosofia alla scienza, dal cinema alle nuove tecnologie. La mostra “Uno spazio accanto al tempo” alla Galleria Alessandra Bonomo di Roma è un crocevia disciplinare, una suggestione proposta dall’artista allo spettatore per ripensare il tempo e lo spazio nelle loro diverse, possibili forme.

Ogni opera è un addensamento di riferimenti, citazioni e rimandi, come la serie Lo stesso gesto in un altro spazio tempo, in cui una interpretazione contemporanea dei dipinti di Jan Vermeer e Diego Velázquez consente l’apertura di un varco temporale: l’immutabilità delle luci e delle pose rievoca un’atmosfera di sospensione che sorregge un’ipotesi di continuità grazie alla invadente presenza di personaggi della nostra epoca.

Lenticolare, un trittico di stampe che raffigura le forme primarie del cono, del cilindro e della sfera, prende in considerazione il tempo in chiave scientifica, riferendosi più precisamente dalla fisica quantistica grazie ad un rimando ai grafici di Feynman.

È costante nella ricerca di Fosco Valentini l’interlocuzione con i grandi pensatori del passato. Nel contesto della mostra, questo processo è esplicitato nei rimandi a Baruch Spinoza e Keplero, punti di partenza per disegni, video trompe-l’œil e proiezioni olografiche.

Un tempo più caldo e familiare è suggerito dai due Paesaggi Sonori. L’artista ci invita ad instaurare una connessione intima con i due dipinti, raffiguranti una veduta del Duomo di Milano ed uno scorcio del Lungotevere e di Castel Sant’Angelo. Accostandosi agli stessi, infatti, è possibile udire le note di Azzurro di Adriano Celentano e di Vacanze Romane dei Matia Bazar, parti di una cultura musicale popolare condivisa.

Fosco Valentini. Uno Spazio Accanto al Tempo

