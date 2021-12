Isabella Ducrot con T293 a San Giuseppe delle Scalze a Pontecorvo, Napoli

Come sono nati il progetto di Isabella Ducrot per la chiesa di San Giuseppe delle Scalze a Pontecorvo e la collaborazione tra T293 e Collezione Agovino?

«Il primo progetto di collaborazione tra Isabella Ducrot e T293 risale a febbraio 2020, quando la galleria ha ospitato nello spazio a Trastevere una personale dell’ artista. Dato il grandissimo successo di questa prima collaborazione e della bellissima intesa creatasi con Isabella, la galleria ha fin da subito considerato di inserire nel programma una nuova collaborazione.

Il dialogo intorno a questo proposito ha inizio verso gennaio 2021, contemporaneamen te all’idea di collaborazione con la Collezione Agovino.

Tenendo in considerazione le origini napoletane sia della galleria che dell’artista, nata a Napoli nel 1931, la possibilità di realizzare una mostra personale di Isabella alle Scalze ci è sembrata un’occasione speciale per poter proporre il suo lavoro in un inedito contesto».

Potete riassumere, in estrema sintesi, la sua ricerca?

«La pratica di Isabella Ducrot si fonda su un approccio estremamente sensibile ai materiali; il momento iniziale nel processo di creazione delle opere è completamente tattile. Per la produzione delle sue opere, Ducrot utilizza tessuti e carte collezionate attraverso gli anni da tutte le parti del mondo. L’artista non viola il colore del tessuto o della carta con il suo schema cromatico, permette invece al materiale di diventare parte delle immagini. Così facendo, svuota il tessuto del suo contenuto storico, delle sue origini, per trattarlo come pura materia. I soggetti scelti dall’artista sono paesaggi, amanti, vasi e teiere. Inoltre, la ripetizione è il soggetto e il tema principale in molte delle opere di Ducrot. In Oriente, gli elementi ripetitivi sono fine a sé stessi, il centro dell’emozione. In Occidente, sono dichiarati “decorazione”, che molto spesso devono essere inquadrate a un evento o un tema. Nel lavoro di Isabella Ducrot, l’elemento ripetitivo diventa l’oggetto della rappresentazione, il protagonista dell’immagine».

Come questa mostra si colloca nella ricerca dell’artista? Come è articolato il percorso espositivo?

«La mostra si presenta come un progetto site-specific di Isabella Ducrot per le Scalze. L’artista sceglie di occupare gli spazi della chiesa che nel passato ospitarono le pale d’altare di Mattia Preti e di Luca Giordano. Utilizza dunque i vuoti lasciati nel tempo rivestendoli con le sue monumentali opere su carta, alte oltrequattro metri e lunghe due, raffiguranti tre avvenimenti narrati nel Nuovo Testamento: L’Annunciazione, L’Adorazione dei Re Magi e La Discesa dello Spirito Santo».

Quali saranno i prossimi progetti della galleria T293?

«Il programma della galleria per i prossimi mesi prevede diverse novità. A dicembre inauguriamo nel nostro project space “Also on v iew” la prima personale in Italia dell’artista ceco David Fesl.

A gennaio inauguriamo la prima mostra in Europa del duo newyorkese 502 Bad Gateway, che conterà con un progetto basato su le diverse sfumature della realtà virtuale. In più, ospiteremo nel nostro spazio a Trastevere la prima personale dell’artista statunitense Chase Palmer, che presenterà una nuova serie di dipinti a olio».