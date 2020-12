Keith Sonnier alla Galleria Fumagalli: il ricordo della Direttrice e la mostra in corso

A Milano, alla Galleria Fumagalli, fino al 18 dicembre sarà ancora possibile visitare la personale di Keith Sonnier (Mamou, Louisiana, 1941 – Southampton, New York, 2020) “Cat Doucet”, organizzata in collaborazione con l’artista poco prima della sua scomparsa lo scorso 18 luglio a Southampton NY.

In mostra «una selezione di disegni di piccolo e grande formato della serie “Cat Doucet”, realizzati a metà anni Novanta, che ben documentano il suo processo creativo», ha spiegato la galleria.

È seconda mostra dell’artista in galleria, dopo l’ampia antologica di suoi lavori con la luce, realizzati dal 1968 al 2017, di cui qui sotto potete trovare una selezione di vedute.

Annamaria Maggi, Direttrice della Galleria Fumagalli, ci ha raccontato la collaborazione con Keith Sonnier

Galleria Fumagalli ha collaborato con Keith Sonnier dal 2018 fino alla preparazione della mostra in corso. Come è iniziata la vostra collaborazione e che ricordo avete dell’artista?

«È stato Jean-Gabriel Mitterand a introdurci all’artista Keith Sonnier, la Galleria Mitterand di Parigi già collaborava con Sonnier da diversi anni, il primo passo in autonomia è stato quello di andarlo a trovare nel 2017 negli Hamptons dove viveva e lavorava per chiedergli una mostra per la galleria di Milano. L’incontro è stato molto piacevole e cordiale, Keith era un uomo grande, forte e con uno spiccato senso dell’umorismo. Ci ha mostrato i suoi studi e le opere in realizzazione, generoso e disponibile ci ha messo a nostro agio e promesso di mandarci un elenco di opere disponibili da valutare per la mostra. Non ha potuto viaggiare per venire a Milano all’inaugurazione, nel 2018 era già in difficoltà con problemi di salute, ma siamo tornati da lui nell’estate del 2018 per la mostra al Parrish Art Museum a Water Mill (NY) e al DIA a Bridghamton, poi nel 2019 abbiamo partecipato all’inaugurazione della sua mostra da Paul Kasmin Gallery di New York (che si è svolta in contemporanea con la mostra di lavori storici alla Castelli Gallery)».

In quali aspetti della mostra in corso, oltre che nelle opere esposte, si può rintracciare l’impronta di Keith Sonnier?

«Dalle parole di Keith Sonnier traspariva spesso un grande attaccamento per l’Europa e per la sua cultura storico-artistica. Nato a Grand Mamou in Louisiana, aveva vissuto la giovinezza in una comunità in cui la cultura dei discendenti dei primi coloni francesi si era mescolata a quella americana, afro-americana e caraibica. Queste influenze sembrano guidarlo a superare la fredda serialità e geometria del minimalismo americano degli anni ’60, elaborando forme organiche, irregolari, molto colorate, talvolta ispirate al mondo vegetale e talvolta a quello umano, capaci di scaturire emozioni e racconti, come nel caso della serie “Cat Doucet”.

Altro aspetto fondamentale delle sue opere – che siano sculture al neon o installazioni realizzate con materiali industriali come tessuti, gommapiuma, legno, luci, lattice… – è la sollecitazione visiva, ma soprattutto tattile dello spettatore. I disegni di grande formato in mostra sono realizzati con la tecnica della floccatura che conferisce una vellutata tridimensionalità al tratto colorato. Dunque, persino di fronte a quelli che potrebbero essere definiti semplici disegni, traspare tutta la versatilità di Sonnier».

Le opere esposte sono particolarmente significative per la ricerca di Keith Sonnier, ce ne potete parlare?