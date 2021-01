Kounellis al Walker Art Center nel 2022. Le anticipazioni di Vincenzo De Bellis

Il Walker Art Center di Minneapolis, nel Minnesota, è uno dei cinque musei d’arte moderna e contemporanea più visitati degli Stati Uniti e ogni anno, tra museo e Sculpture Garden, accoglie più di 700mila visitatori.

Fondato nel 1879 da Thomas Barlow Walker, ha una vocazione multi- e interdisciplinare che lo ha portato a raccogliere una collezione dedicata a arti visive, performative e alla media art con quasi 13mila opere di oltre 2.500 artisti.

Sarà questa istituzione, nel 2022, a dedicare a Jannis Kounellis (1936, Pireo, Grecia – 2017, Roma) la sua più grande retrospettiva negli Stati Uniti a 35 anni dalla sua ultima personale oltreoceano. La mostra sarà curata da Vincenzo de Bellis, Curator and Associate Director of Programs – Visual Arts al Walker Art Center, in stretta collaborazione con la famiglia e l’archivio. Partendo da una conoscenza personale con Kounellis e da un progetto espositivo abbozzato con lui, de Bellis sta facendo nascere una mostra che unirà un forte impianto filologico a un taglio curatoriale che approfondirà complessità e attualità della ricerca dell’artista.

In una lunga intervista il curatore ci ha raccontato come è nata la mostra e perché il Walker Art Center è il luogo ideale per questa mostra antologica.

Intervista a Vincenzo de Bellis

Come è nata l’idea di di realizzare questa mostra?

«La mostra è nata già alla fine del 2016. Anzi in realtà in nuce era già partita qualche mese prima con la partecipazione di Jannis a “Ennesima: Una mostra di Sette Mostre sull’Arte Italiana“, alla Triennale di Milano (novembre 2015 – marzo 2016). In quell’occasione avevo esposto un lavoro performativo, anche se Jannis non amava definirli così, del 1970.

Una volta arrivato a Minneapolis ho iniziato a pensare alle mostre che volevo realizzare e allora ho sentito Jannis (che all’ora era ancora tra noi) per proporre una retrospettiva di tutti i suoi lavori con una componente “vivente”.

Dopo qualche mese Jannis è venuto a mancare e, per ovvie ragioni, abbiamo messo tutto in pausa.

Nel frattempo avevo ho iniziato a lavorare ad una grande collettiva “The Paradox of Stillness: Art, Object and Performance”, che avrebbe dovuto inaugurare a aprile 2020 e invece ora per via di Covid 19 aprirà a maggio 2021. In questa mostra, ci sono tantissimi spunti che vengono dal lavoro “performativo” in genere e in particolare di quello di Jannis. Avevo in mente di presentare una sua opera importantissima in quel contesto.

Poi però ho potuto parlare nuovamente dell’ipotesi di una sua personale con Damiano, il figlio di Jannis, che è il rappresentante dell’Estate e Michelle che ne è stata la compagna e collaboratrice per oltre 30 anni. Abbiamo allargato l’orizzonte a una mostra più ricca, con opere che raccontassero tutta la storia di Jannis. Ma che non lo raccontassero didascalicamente da A a Z in una linea diretta e cronologica, ma attraverso degli accostamenti tra opere di tutte le decadi della sua carriera, mescolate a voler raccontare insieme la complessità e la circolarità del lavoro di Jannis.

A quel punto ho deciso di non presentare Jannis nel contesto della collettiva, anche se nella mia introduzione sottolineo l’influenza del suo lavoro, per lavorare più compiutamente a un grande progetto.

Abbiamo fissato la mostra per il 2020 ma dopo qualche mese è arrivata per loro la possibilità di realizzare la mostra alla Fondazione Prada e abbiamo, giustamente, posticipato ancora. In questi anni ci siamo visti tante volte. Ogni volta che io tornavo in Italia passavo dall’archivio a Roma o dalla casa di campagna in Umbria. Abbiamo continuato a lavorare e ora abbiamo finalmente annunciato la data della mostra.

È stato un viaggio lungo e tortuoso anche perchè in questo momento i musei americani sono molto condizionati, nel bene o nel male, da quanto sta succedendo nella società americana. Proporre di un artista italiano in questo momento non è stato semplice, e per questo è tutto ancora piangendo significativo e importante».