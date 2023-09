I protagonisti di questo percorso sono tredici artisti che, come rivelato dal nome stesso dell’esposizione, hanno frequentato la fornace della vetreria Anfora.

Avvalendosi di nuove tecniche e materiali, ci presentano varie innovative declinazioni che può assumere la pasta vitrea.

Percorrendo le sale veniamo travolti da questo nuovo modo di intendere il materiale, caratterizzato da forme innovative e texture particolari. Gli artisti, indagandone le sue proprietà, presentano dunque non solo le tecniche di cui si sono avvalsi, ma anche una nuova chiave di lettura che sia in grado di indurre lo spettatore a percepire il vetro sotto nuova luce, slegata dalla tradizione.

Fra le varie modalità adottate dai tredici artisti, al fine di veicolare questo nuovo significato, troviamo Yoichi Ohira con Silenzio, 2002. Dall’opera, decorata tramite giochi caleidoscopici di riflessi colorati, emerge la ricerca attorno alla capacità refrattiva del materiale. In Linfa 1 e Linfa 2, 2018 di Michela Cattai vediamo inoltre come la superficie opaca marrognola dalla texture ruvida simil-corteccia, sia il risultato di una innovativa modalità nell’accoppiare il vetro con una sottile pellicola in bronzo, responsabile di quel tipico color brunastro.

Chi ancora cerca di far emergere i colori e le venature sottostanti, nascoste dallo strato lucido superficiale, approfondendo la possibilità della sua levigazione o piallatura. Ecco che qui troviamo i lavori di Silvano Rubino e Andrea Morucchio. Dal lavoro di questi artisti cogliamo dunque una doppia connessione, essi tendono verso un rinnovamento delle forme, tecniche e concezione stessa del materiale; mantenendo comunque un legame con gli elementi di una precedente tradizione, responsabile di quel primo sviluppo che ha permesso a tale materiale vitreo di divenire arte.

A Destiny in Glass: 13 Artists at Vetreria Anfora è in collaborazione con la mostra, anch’essa curata da Francesca Giubilei, In Chiaroscuro, oltre la luce e l’ombra. Cattai e Tintoretto, presso la Scala Contarini del Bovolo, nella quale ritroviamo le opere dell’artista Michela Cattai circondate da un Paradiso del Tintoretto.

I tredici artisti che hanno presentato le loro opere all’esposizione A Destiny in Glass: 13 Artists at Vetreria Anfora, sono: Emmanuel Babled, Cristiano Bianchin, Michele Burato, Michela Cattai, Tristano di Robilant, Massimo Micheluzzi, Andrea Morucchio, Massimo Nordio, Yoichi Ohira, Isabelle Poilprez, Maria Grazia Rosin, Silvano Rubino, Andrea Zilio.