La Via della Seta. Arte e artisti contemporanei dall’Italia: un viaggio con l’arte contemporanea italiana

La grande mostra La Via della Seta. Arte e artisti contemporanei dall’Italia si è conclusa a Xi’an in Cina. Il viaggio si è compiuto, e come Marco Polo, che fu uno dei viaggiatori simbolo della Via della Seta, la mostra è tornata in Italia dopo un viaggio avventuroso, meraviglioso ed entusiasmante. Le ultime tre tappe in Cina dopo Pechino all’Inside-Out Art Museum, e a Chongqing presso l’Art Museum del Sichuan Fine Arts Institute, ha chiuso all’Art Museum di Xi’an, la città dell’esercito di terracotta, la culla dell’antica strada, oggi città in continua crescita, una metropoli che investe nella cultura e nell’arte.

La mostra ha viaggiato lungo una delle più antiche rotte – quella che dal III secolo d.c. garantiva scambi tra Oriente e Occidente – offrendo uno spaccato della cultura artistica italiana degli ultimi cinquant’anni; il progetto espositivo creato dalla Fondazione Garuzzo si basa sulla convinzione che i linguaggi dell’arte e della cultura – la bellezza, l’ingegno, il pensiero – costituiscano un componente fondamentale per continuare a generare nuovi legami e costruire nuove connessioni. Gli artisti e i lavori selezionati per la mostra provano a riassumere diversi filoni della cultura figurativa italiana a partire dagli anni ’50 fino alla contemporaneità, unendo forme espressive, generi e generazioni differenti. Tanti artisti italiani contemporanei, grandi maestri insieme talenti straordinari, che in questi anni hanno sostenuto il progetto e creduto nell’idea di portare sull’antica Via della Seta uno spaccato dell’arte contemporanea italiana. 38 opere originali e iconiche, di cui 8 della Collezione Farnesina, uno dei preziosi gioielli italiani.

Nel luglio del 2021 la mostra è partita da Kyiv in Ucraina, una delle porte tra Europa e Oriente, all’epoca dell’inaugurazione un paese in fermento e in pace, presso al Kyiv History Museum. Poi in Turchia ad Ankara, al CerModern Arts Center, successo di pubblico e critica, e senza soste la mostra è approdata all’History Museum di Tbilisi, in Georgia, nazione crocevia di stili e culture; sino a giungere in uno dei Paesi più suggestivi ed evocativi della Via, la terra di Tamerlano: l’Uzbekistan. A Tashkent il progetto è stato esposto all’NBU – Fine Arts Gallery of Uzbekistan, riscontrando grande interesse e curiosità.

Probabilmente come si verificava alle carovane in sosta nei caravanserragli, anche a questa mostra è stata imposta una tappa forzata, causa pandemia in Cina. Un grande lavoro di squadra, pazienza e determinazione, una rete di collaborazione tra MAECI, sedi diplomatiche locali e Fondazione Garuzzo hanno permesso che il viaggio si compisse portando l’esposizione in Cina nel 2023.

«Come al ritorno dai viaggi che ti cambiano la vita la gioia è immensa ed il bagaglio di esperienze e di conoscenze lascia una traccia indelebile e memorabile – dichiara Rosalba Garuzzo, Presidente della Fondazione omonima- Questo progetto è stato il compagno di vita per tutti noi della Fondazione per un lungo periodo, il mio ringraziamento va a chi ha creduto in questa sfida , in un progetto di diplomazia culturale, in primis al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, alla curatrice Angela Tecce e a tutti proprio tutti coloro che hanno reso possibile il realizzarsi di una mostra unica nel suo genere. Con la speranza di ripartire presto per portare nel mondo l’arte contemporanea italiana».

Gli artisti in mostra: Carla Accardi, Marisa Albanese, Yuri Ancarani, Francesco Arena, Enrico Baj, Gabriele Basilico, Bianco-Valente, Alighiero Boetti, Diego Cibelli, Gianni Dessì, Pamela Diamante, Flavio Favelli, Eugenio Giliberti, Paolo Grassino, Emilio Isgrò, Mimmo Jodice, Francesco Jodice, Jannis Kounellis, Maria Lai, Luigi Mainolfi, Domenico Antonio Mancini, Umberto Manzo, Masbedo, Sabrina Mezzaqui, Marzia Migliora, Nino Migliori, Nunzio, Luigi Ontani, Mimmo Paladino, Giulio Paolini, Perino&Vele, Michelangelo Pistoletto, Tamara Repetto, Pietro Ruffo, Ettore Spalletti, The Cool Couple, Eugenio Tibaldi, Fabio Viale.