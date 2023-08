La maestria e l’energia creativa di Elena Xausa, scomparsa prematuramente nel 2022, sono al centro della mostra curata da Intesa Sanpaolo e Associazione Culturale Illustri. Un’esposizione completa e coinvolgente sul lavoro dell’artista ma anche cuore di un laboratorio creativo che si rivolge agli appassionati di illustrazione nella sede museale vicentina della Banca.

L’arte dell’illustrazione è sempre stata uno dei pilastri fondamentali dell’espressione creativa umana. Tra abilità manuali, stile personale e capacità narrative, gli illustratori hanno il potere di catturare lo sguardo e l’immaginazione del pubblico, regalando emozioni e storie in ogni tratto. EX – Illustri x Elena Xausa, celebra l’opera e il lascito di Elena Xausa, illustratrice e artista italiana di fama internazionale, attraverso una selezione di 200 lavori che spaziano dalla carta alle installazioni site-specific e alla terza dimensione.

La mostra prende il nome da una particolarità dell’artista stessa: Elena Xausa firmava le sue opere con la sigla “EX”, da cui deriva il titolo dell’esposizione. Ma “EX” è anche un richiamo all’etimologia della parola, che significa “dal luogo” o “punto di partenza”, sottolineando il ruolo centrale che l’artista ha avuto nell’illustrazione contemporanea.

Il percorso si articola in diverse sezioni, ognuna dedicata a un aspetto distintivo del percorso creativo di Xausa. La sala “EXperimenti” svela il dietro le quinte delle sue opere, mostrando i suoi sketchbook mai esposti prima, insieme a ceramiche e sculture. La sezione “EXpo” racconta il periodo artistico che va dal 2009 al 2019, con le collaborazioni più importanti e le pubblicazioni su testate giornalistiche internazionali e aziende di tendenza. “EXnovo” testimonia l’eredità artistica dell’artista attraverso le opere di 100 illustratori, designer e artisti, che rendono omaggio alla sua creatività, e i cui lavori saranno messi all’asta per raccogliere fondi a favore dell’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (AIRC).

Inoltre, la mostra offre un’esperienza interattiva grazie a “EXcursus”, uno spazio dove i visitatori possono sperimentare personalmente la scintilla creativa di Xausa, traducendo l’ispirazione ricevuta nel percorso espositivo su carta. L’intera sala sarà arricchita da un murale realizzato dall’artista Luca Zamoc, amico di Elena Xausa e uno dei principali street artist italiani.

Non è quindi solo una mostra, è un laboratorio creativo in movimento, un’occasione per coinvolgere la comunità creativa nel mondo dell’illustrazione. Durante i mesi di apertura della mostra, sono previste numerose iniziative collaterali, raggruppate sotto l’etichetta “EXtra”.

Un ricco programma di giornate creative, laboratori, talk, incontri ed esperienze legati all’illustrazione e non solo. I visitatori potranno partecipare a laboratori creativi per bambini chiamati “family lab”, percorsi didattici e visite guidate. I più giovani avranno la possibilità di scoprire cosa significa essere un illustratore e realizzare le proprie opere ispirandosi alla mostra.

Per gli adulti, EXtra propone un’esperienza coinvolgente attraverso visite guidate e talk tenuti da professionisti delle industrie creative. I visitatori potranno esplorare il mondo contemporaneo attraverso l’energia creativa delle opere di Elena Xausa e di altri illustratori e artisti, comprendendone stili, tecniche e narrazioni.

EXtra comprende poi una serie di workshop dedicati a giovani illustratori selezionati, guidati da professionisti del settore. Questi giovani talenti avranno l’opportunità di mettersi in gioco e ispirarsi all’arte di Elena Xausa, sviluppando le proprie capacità creative.

Un’esperienza completa e coinvolgente per gli amanti dell’arte, dell’illustrazione e della creatività. Con un ricco programma di attività collaterali, la mostra è più di una semplice esposizione: è un’occasione per esplorare il mondo dell’illustrazione contemporanea, scoprire nuovi talenti e, al tempo stesso, contribuire a una nobile causa sostenendo l’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Una mostra si propone di ispirare e coinvolgere un’ampia comunità creativa, offrendo un’esperienza per tutti coloro che desiderano immergersi nel mondo dell’arte dell’illustrazione.