Una mostra che prende il nome dall’immaginario di Hôtel-Dieu, un simil-ostello, ospizio, luogo di sosta, transito e talvolta residenza, nato in epoca medievale per le persone meno abbienti. Alla galleria A plus A, ventisette artisti hanno presentato una loro rilettura degli spazi di Hôtel-Dieu, riflettendo su come questo potrebbe trovare una traduzione nel contemporaneo, con il tentativo di riconferire a questo luogo un proprio volto e una propria identità.

Ecco che i pavimenti della galleria vengono tappezzati di materassi e simil-brandine, mentre le pareti rivestite di cimeli, volti e ricordi. I luoghi di Hôtel-Dieu, raccontati negli spazi di A plus A, diventano vivi, testimoni di quel rapido transito di volti e anime che qui hanno soggiornato e che hanno conferito loro una propria identità e personalità. Immagini affisse, profonde incisioni, macchie, graffi e usure vanno a costituire non solo la materialità ma anche il simbolismo di questo luogo. Qui ogni singolo oggetto perde il proprio significato materiale, divenendo una sorta di amuleto, un mero medium per veicolare un pensiero più alto e personale, unico rimando alla vita passata.

Per ricreare questo immaginario alcuni artisti, ragionando attorno ai legami che loro stessi possiedono con alcuni oggetti e slegandoli dal loro involucro materiale, hanno qui collocato quegli elementi che racchiudono in sè frammenti della loro vita.

Possiamo ad esempio osservare il lavoro di Nebojša Despotović dove egli, nel suo cassetto del letto, dispone affiancati: un libro, il coltello di famiglia, una saponetta e conchiglia, regali di sua madre. Questi oggetti, che simboleggiano il suo attaccamento alla famiglia e ai ricordi, diventano degli amuleti avidamente conservati dal suo proprietario.

Questo concetto viene riproposto tramite un supporto differente anche nell’opera di Daria Dmytrenko e Bogdan Koshevoy. Qui la vita dei due giovani artisti si traduce nella bianca sutura che solca il vellutato tessuto nero del baldacchino. Attraverso il ricamo sono riusciti ad immobilizzare la loro storia nelle trame del tempo per mantenerla lì impressa, testimonianza del loro passaggio. C’è anche chi, nel tentativo di presentarci la propria identità, decida di collocare direttamente sopra la branda il suo stesso cuore, ecco il caso di Jingee Dong.

A plus A propone attraverso questa esposizione anche una critica nei confronti della città di Venezia, denunciandone la sua situazione affitti. Per farlo, i curatori, creano un parallelismo fra gli spazi medievali, e post, di Hôtel-Dieu, alle attuali residenze degli studenti, oramai ridotte a simil-dormitori. Le case decadenti di questi giovani, cariche di identità e personalità, diventano non luoghi di vita, ma di transito, dove ciascuno di loro, nel piccolo cassetto a lui riservato, colloca tutti i suoi miseri e scarni averi. È come se, in vario modo, Hôtel-Dieu si trovasse riflesso in molti palazzi della città veneziana, e non solo qui.

A plus A in questa esposizione cerca di portarci a ragionare attorno ai concetti di oggetto-spazi indagandone oltre la loro accezione materiale, per giungere a considerarli anche come luoghi mentale di riflessione, detentori di significati altri e più alti.

I ventisette artisti che hanno presentato le loro opere all’esposizione Hôtel-Dieu sono:

Ornella Cardillo, Anna Marzuttini, Giulio Malinverni, Barbara Prenka, Pierluigi Scandiuzzi, Alessandro Miotti, Greta Ferretti, Daria Dmytrenko, Bogdan Koshevoy, Leonardo Furlan, Francesco Casati, Thomas Braida, Anastasiya Parvanova, Edison Pashkaj, Francesco Zanatta, Mattia Varini, Simone Rutigliano, Giulia Maria Belli, Sebastiano Pallavisini, Bruno Fantelli, Jingee Dong, Giulia Maria Belli, Wei Chao Chen, Nebojša Despotović, Simone Carrara, Alessandro Bevilacqua e Nina Ćeranić.