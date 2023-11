La scultura Energia della Vita rappresenta l’incontro tra due maestri, Andrea Roggi, rinomato scultore italiano, e Martin Katz, gioielliere, designer e trendsetter con sede a Beverly Hills.

Uno sculture toscano e un gioielliere di Hollywood che condividono la stessa volontà di collaborare insieme per creare un’opera; «Sono profondamente grato di poter condividere il mio entusiasmo per la realizzazione di questo grandioso lavoro accanto a Martin Katz. Confrontarmi con un artista prestigioso come Martin è stata un’esperienza arricchente sotto il profilo artistico ed umano. L’incontro con l’arte di Martin ha proiettato una luce penetrante nell’essenza stessa dell’Energia della Vita, trasformandola in un’opera d’arte completa in grado di cogliere ogni sfaccettatura dell’animo umano», spiega Andrea Roggi.

L’opera composta da una scultura in bronzo di creata da Andrea Roggi e una sfera gioiello disegnata da Martin Katz a rappresentare l’energia vitale in un’opera esposta per la prima volta dal 3 al 6 novembre nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio a Firenze.

Un’opera che si pone l’obiettivo di sfidare il nostro concetto tradizionale di realtà, spingendoci ad esplorare la percezione e la consapevolezza di un mondo nuovo, un mondo connesso dall’empatia e dalla cura verso il prossimo. Non tutto ciò che è prezioso, infatti, è visibile ai nostri occhi, ma dovremmo avere la sensibilità di riconoscere la sua presenza nel nostro vivere quotidiano.

Il viaggio dell’Albero dell’Energia della Vita continua alla volta di Venezia, dove verrà accolto nella maestosa cornice della Scuola Grande di San Rocco in una mostra curata da Rina dal Canton che inaugurerà il 21 dicembre, Organizzata dall’Associazione Culturale Parco della Creatività e dalla Fondazione Archivio Vittorio Cini in collaborazione con l’Associazione Culturale Paolo Rizzi, SKAL Venezia e la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. La serata di inaugurazione sarà anche l’occasione per assistere ad un concerto di pianoforte di Letizia Michielon, che si terrà attorno alla preziosa installazione in un dialogo tra scultura e musica.

Andrea Roggi

Andrea Roggi nasce il 2 luglio 1962 a Castiglion Fiorentino in Toscana. Nel 1991 fonda il laboratorio artistico La Scultura di Andrea Roggi, dove realizza interamente le proprie opere e grazie all’aiuto dei suoi assistenti riesce a creare sculture ricche di dettagli e di grandi dimensioni. Il Maestro Roggi, insieme alla sua équipe, inventa un nuovo metodo di fusione, chiamato fusione dinamica, ufficialmente brevettato nel 2019. I suoi lavori sono collezionati in molti paesi del mondo; ha partecipato ad esposizioni nazionali ed internazionali, tra le quali: Grand Hall Olympia, Londra; Ahoy, Rotterdam; Grand Palais, Parigi; Oishi Gallery e Fukuoka City Museum, Fukuoka; Forum Grimaldi, Monaco e Shanghai World Expo Exhibition Center, Shanghai.

Martin Katz

Da oltre tre decenni, Martin Katz definisce il concetto di lusso a Beverly Hills e nei più celebri red carpet, infondendo la cultura hollywoodiana con la sua arte esperta ed con un gusto impareggiabile. L’estetica di Martin trae ispirazione dall’eleganza senza tempo della gioielleria d’epoca, in particolare dallo stile Art Déco; il design delle sue creazioni – “gioielli contemporanei con un’anima retrò” – gli è, difatti, valso un ampio consenso di pubblico e critica. Vero e proprio pioniere, nel 1992 Martin è stato il primo gioielliere indipendente ad adornare le star dei red carpet di Hollywood e ad imporsi sulla scena internazionale. Nel corso degli anni, Martin ha vestito oltre 500 celebrità e personaggi influenti a livello mondiale, tra cui: Sharon Stone, Salma Hayek, Sandra Bullock, Kate Winslet, Ashley Judd, Gigi Hadid, Zoe Kravitz e Nicole Kidman.